「自分なんていない方がいい」と語る子に、親は何ができる？4000組の不登校親子を見てきた相談員の答え

子どもの自己肯定感をどう育てればいいか、悩む親は多い。不登校や学校でつまずきがあると、子どもが自分を責めてしまうこともある。子どもが自信を持てるように、どんな声かけをしたらいいのか、迷ってしまうこともある。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材し、池添さんの言葉と具体的なエピソードが1冊に収められている。

さらに11月3日には、紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催。立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載第6回では、「自分なんていない方がいい」と言う子どもにどう接すればよいか、親の悩みに池添さんが答える。

「自分はいない方がいい」親はどうすればいい？

【質問】

12歳の息子が、「自分は必要とされていない。自分なんていない方がいい」と泣いていました。私は「あなたはとても大切な存在だよ」と伝えましたが、少し浮ついた言葉になっていたような気がします。それは自分自身との課題と重なっていたからだと思います。親子で、必要とし合いながら生きていきたいと思いました。今、心に留めておいたらいい言葉があれば教えてください。

池添素：ないですね。自分で考えましょう。でも、とてもよくわかります。子どもって、「僕なんか生きていても仕方がない」「死にたい」と言うことがありますよね。それは本当に心からの叫びだと思います。ただ、ある意味では「注意喚起の行動」でもあると思うんです。「そう言ったらお母さんやお父さんが心配してくれる」という思いが、その言葉の奥にある。たくさん心配したらいいと思うんですが、その奥にある「僕を見て」というメッセージを受け取ることが大事だと思うんです。だから気休めを言うのではなくて、一緒に悩んであげる。死にたいと言っている人に、「死にたいんだね」ではなくて、「死にたいぐらいしんどいんだよね」と、そのしんどさの方をわかってあげることが大事だと思います。

誰かから聞いた言葉ではなくて、お母さんが、お父さんが、本当に感じた言葉や思っていることを話したらいい。けれども、その前に、子どもの言葉をまず聞くことです。子どもから何か言われたら、すぐに何か答えなきゃと思ってしまう。でも、それは本当に余計なお世話です。子どもが「死にたい」と言ったら、「そうか。死にたいぐらいしんどいんやな」と、それだけで子どもは十分なんです。

そしてもう一つ大切なのは、親がその気持ちを一人で抱え込まないこと。「今日子どもがこんなこと言ってて、しんどかったわ」と言える大人が周りにいるかどうかが大事です。一人で抱えるのはしんどいですよね。それがパートナーであれば一番いいですが、なかなか難しいこともあるでしょう。その場合は、親の会など、安心して話せる場を探してほしい。大人同士で支え合う環境を、ぜひつくってください。

●池添素さんの言葉

「言葉の奥にある『僕を見て』というメッセージを受け取ることが大事。まずは子どもの言葉を聞くこと。親も一人で抱え込まず、大人同士で支え合ってほしい」

◇12月4日（木）公開予定の第7回では、「自分が親にどのように育てられたかは、子育てにどのような影響を与える？」という質問に対する回答をお届けする。

