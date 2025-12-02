息子重視の『長男教』に苦しむ娘たちが幼い頃から感じた「きょうだい格差」の元凶

「お兄ちゃんがいなくなりますように」

11月28日に柴咲コウさん主演、満島ひかりさん共演で公開された映画『兄を持ち運べるサイズに』にこんなセリフが出てくる。この映画は、作家の村井理子さんの著書『兄の終い』を中野量太監督が実写化したもので、疎遠になっていた兄の訃報から後始末を終えるまでの4日間を描いた作品だ。

小さなころから身勝手で落ち着きがなく、人の助けや支えがなければ生きてはいけなかったという村井さんの「兄」。母親のそばで経済的にも依存し続けたにもかかわらず、母親が末期のがんと診断されると母親を捨ててさっさと遠方へ転居した兄。「母に誰よりもかわいがられたくせに」……母親の葬儀に現れた兄の相変わらずの態度に気持ちが爆発し、理子さんはその後、兄と距離を置くようになった。そんな兄の突然の死……。兄の元妻の加奈子といっしょに仕方なく始めた兄の後始末の中から、理子さんは否応にも兄と向き合い、家族とは何かを考えるようになる――。

FRaUwebで「きょうだい格差」の取材を続けているライターの佐々木美和さんは、劇中で冒頭のセリフが出てきたときに、思わず「あっ」と小さな声をあげてしまったという。

「幼い理子さんが『お兄ちゃんがいなくなりますように』とスカートを握りしめる場面、子どもの頃の私がいる、と思いました。うちの母は典型的な“長男教”で、優秀な兄を溺愛していました。どんなに頑張っても母にも学校にも認めてもらえず、子どものころ、寝る前に『神様、どうかお兄ちゃんがいなくなりますように』と毎晩祈っていました。

今考えると恐ろしい呪いの言葉ですが、きょうだい格差の取材を続けていると、同じように子どものころ、『きょうだいがいなくなればいい』『遠くに行ってしまえばいい』と念じた経験がある人は少なくありません。そして、そういったきょうだいの面倒な問題や苛立ちが再炎するのが、親の介護や死などが起こる人生後半。ですが、突然問題が起こるというよりも映画で描かれるのと同じように、子どものころから『きょうだい格差』が続いていた人が多いと感じます」

佐々木さん自身の体験談含め、いくつかの取材実例を交えながら、映画『兄を持ち運べるサイズに』以外にもある「きょうだい格差」について前後編で寄稿いただく。

母の介護で再炎した我が家の「きょうだい格差」

きょうだい間で生じる格差のことを「きょうだい格差」「きょうだい間格差」と呼ぶ。私がきょうだい格差の取材を始めたのは、突然始まった母の介護がきっかけだった。

埼玉の小さな町で暮らす80代の母。遠方の地方都市に住んでいる兄、実家から車で約1時間半のところに住んでいる私。母は「美和だけが頼りなのよ、私をひとりにしないでよ……」と私の腕にすがり涙目で言い、当たり前のように日々の母の介護負担は私だけにのしかかってきた。

なぜ私だけが負担を背負うのか……。

映画の中で、村井理子さんを演じる柴咲コウさんが介護も何もせずお金をせびるだけのオダギリジョーさん演じる兄に向かって、「母に誰よりもかわいがられたくせに」というセリフがあった。母の介護が始まった当初の心境はまったく同じだった。「あなたが大好きなお兄ちゃんに頼めばいいのに……。面倒で大変なことはいつも私ばかり……」と淀んだ気持ちで頭が埋め尽くされた。母に「お兄ちゃんにも介護をお願いしたい」と言っても、母は兄にケアを自ら頼むことはなかった。

私にも大事な仕事があり、介護負担の不公平は気持ちも萎えるので、やめてほしいと母に伝えると、「だって、お兄ちゃんはね……お勉強はできるけど、家の細かな手続きや家事は無理でしょ、男の子だし。こういうことは女がやるものなのよ」とそんな当たり前のことを言わせないで、とばかりに憮然とした表情で言い放った。50代になった兄を「男の子だし」という母。母にとって兄はいつまでも手がかかるかわいい息子なのだ。

こういった問題は自分だけなのだろうか、こんな思いから取材は始まった。他の方にお話を伺ってみると、私と同じように、親の介護きっかけで、きょうだい格差を改めて感じる人が多いを実感した。ここで、「改めて」と記載しているのは、介護下に生じる格差は「初発」ではなく、幼いころから親や周囲からのきょうだい格差に悩み、「再炎した」というケースがほとんどだ。

根強く残る「長男教」に苦しむ娘たち

映画『兄を持ち運べるサイズに』には、溺愛される兄と子どもの頃から兄との格差を感じてきた妹が描かれている。きょうだい格差の取材をしていると、この「息子と娘間の格差」は非常に多い。「男の子優位」「お兄ちゃん、弟ばかり」……巷では『長男教』とも呼ばれている。6月に放映されたドラマ『ひとりでしにたい』でも、独り身長女に手厳しいモラハラ発言をする弟（長男）と、そんな弟に疑問を持たない両親に、SNSでは、「出た！ 長男教」「ここにもいたか、長男教家族！」というコメントが上がった。

今回は、きょうだい格差に悩むふたりの女性にお話を伺った。ともに、幼少期から親の長男教に苦しんできた経験を持っていた。

【福岡出身・K子さん54歳：兄56歳】

両親ともに九州生まれで、長男・男子優位の家庭で育ちました。2つ上の兄は、初孫、男児ということもあって、誕生の儀式から七五三、誕生日には、親戚が集まって、記念撮影するなど豪華なものでした。兄の子ども時代のアルバムは数え切れないほどあるのに、私は2冊のみ、過度なお祝い事もほとんどありませんでした。お正月のお年玉に関しても総額を計算すると、兄と私とでは2倍近く差が付くほどでした。「お兄ちゃんばっかりずるい」と母親に言ったことがありましたが、「お兄ちゃんは男の子だからね、あなたは女の子でしょ」と言われ、私も「そういうもの」と擦り込まれていきました。

でも、学校に通うようになると、「そういうもの」では片付けられない不満が生まれました。一番つらかったのは、小学校高学年のころ、当時成績がよかった私は担任から中学受験で私立中学の受験を勧められました。でも、両親は『お兄ちゃんが私立受験していないのに、あなただけするのはおかしい。お兄ちゃんが受験するならわかるけど』と認めてもらえませんでした。

兄の成績は中の上ぐらいで、中学卒業後は高校も大学も地元。私は大阪や東京の大学に行きたかったのですが、上京することは許されません。反発すると『○○の家名を継ぐのはお兄ちゃんだから、お前はそんなに頑張らんでいい。適当に勉強して、適当なところに就職したらいい』と言われ、自分は親にとって『適当』にしか思われてない存在なんだと感じながら生きてきました。私は結局、地元の短大を出て、地元の銀行に就職し、結婚を機に退職しました。あのとき、私に親に刃向かう力があったら……と今の人生は変わっていたのかも、と思うときもあります。でも、10代だった当時の自分にはそこまでの力はありませんでした。

そして、蝶よ花よと育てられた兄は、車で30分ぐらいの場所に住んでいるにもかかわらず、実家に顔を出すのは、車を買う、子どもが産まれる、引っ越しをする、といった大きな出費があるときだけ。両親に援助してもらうために顔を出し、両親も「いつまでも親を頼らないで」と言いながらもお金を渡しているようです。

「私だって大変な中、子育てしているのに」と母に言うと、「あなたは結婚して○家（夫の実家）の人間なんだから、必要だったら○さん（夫の名前）に相談したらいい」と……。私は両親にとってすでによそ者だというのでしょうか。近い将来、両親の介護が必要になっても、「私はよそ者なのだから一切手を出さない」、そう心に決めていますが、……不安しかありません。

長男教の母に言われた地獄の言葉

【神奈川出身・F美さん42歳：弟35歳】

幼いころ、母や祖母（父方）から『この子が男の子だったらよかったのに』と言われたことがありました。今思えば、母は姑から男の子を産めと言われ、そのプレッシャーが無意識のつぶやきになっていたのかもしれません。でも、幼くても、自分にとってよくない言葉を言っていることは理解できました。保育園のかけっこで一位を取って先生に褒められても、周囲に『でも、この子が男の子だったらよかったのに、って思うんです』と……。母の思いを叶えようと、七夕の願い事に『おとこのこになれますように』と書いたことがありました。

そして、小学校2年の終わりに弟が生まれました。両親も両祖父母も大喜びで、私もうれしくなり、病院から帰ってきた母と弟に駆け寄ると、『汚いからダメ！』と怖い顔で母に怒られ、今もそのときの顔が忘れられません。感染症などのリスクを考えての発言だったのかもしれませんが、それから母と弟の近くに行くのが怖くなってしまいました。

これは長女や長男なら経験があることかもしれませんが、弟が生まれてからは、すべてが弟優先に変化しました。人からお菓子とかをいただいて数が余ると『あなたは歳が離れたお姉ちゃんなんだから、弟にあげなさい』といわれました。外出中、弟がねだるとすぐ何でも買ってあげ、『私も……』というと『あなたはもうお姉ちゃんなんだから我慢できるでしょ』と。よくある当たり前の言葉と思うかもしれませんが、常に我慢を強いられ、言われるたびにお腹がグルグルして痛くなりました。そして、自分が弟よりも必要とされていないと感じるようになり、『弟なんて生まれてこなければよかったのに』という思いが心を占めていきました。

弟は現在35歳ですが、毎年お正月には母からお年玉をもらっています。私が『もう大人なんだから、○（弟の名前）ばかりずるい』と反発すると、『あなたは最初に生まれてたくさん得しているのよ。今さらヤキモチ焼かないの。同性のあなたとはこうやってすぐにぶつかるけど、○くん（弟の名前）はそういうこと言わないからね、あなたもやさしくなりなさい』と笑って言うのです。弟と差を付けて育ててきたのは自分なのに……、単なる“ヤキモチ”と片付けられたことが許せませんでした。ヤキモチなんて簡単なものではなく、こういう感情を芽生えさせた元凶は、すべて母なのに……。

そして母は、風邪を引いた、膝や腰が痛い……と困ったときには私のところに連絡が来ます。「その日は予定があるから病院の付き添いは難しい。○くん（弟）に頼んで」と言うと「○くんはお仕事忙しいじゃない。そういうことはあなたに頼みたいのに」と。私にも仕事や家事、育児があるというのに……。そういった事柄は母の頭にはないようです。このままだと、両親の介護を私が担わされてしまう……。実家から距離を取らねばと思っているところです。

時代は変わっても残り続ける「家制度」

長男教のきょうだい格差の根底にあるのは、古い“家制度”や“家父長制”の問題だ。「今どき、そんなにたくさん長男教があるわけない」と思う人もいるかもしれないが、取材をすると驚くほど根深く残っている。保守的な地方都市だけの問題と思うかもしれないが、取材をすると首都圏に暮らす方でも、長男教の苦しみを訴える人は少なくない。

きょうだい格差の場合、紹介したように幼児期から問題が露呈していることが多いが、介護になってはじめて「我が家は長男教だったの!?」と驚くケースもある。実際介護が始まると、息子と娘がいる場合、息子が率先して動くケースは実質的には少ない。少し前の調査なので、現状には少し変化があるかもしれないが、2003年の内閣府『高齢者介護に関する世論調査』（※1）では、「家族の中で誰の介護を望むか」の質問に対して、配偶者が最も多いが、女性（母親）の場合、次いで「娘に頼みたい」と思っている人が「息子に頼みたい」の5倍以上の割合になっている。

育児や介護といったケアは「女性のほうが向いている」「女性が担う者」「男性は苦手」という刷り込みが当たり前のように存在している。しかし今の時代、仕事を持っているのは息子だけではなく、娘も責任がある仕事を持っている。それにも関わらず、子育てや親の介護、さらには夫の親の介護まで担わされているケースもある。世の中が変わったように感じてもみゃくみゃくと家父長制が残っていることを意味している。

特に、現在介護が必要な高齢者世代は、自分自身が「家制度」が合って当然の中で生きてきた人たちだ。「親や舅姑の世話をするのは当たり前だった」「私は嫌な顔をせずにやってきた」という自負を持っている。

親たち世代に「男の子だって担わなくてはならない」という新たな学びは残念だが難しい（私は懲りもせずに何度も母にチャレンジしたが、受け入れられず挫折した……）。だからこそ、次世代に、長男教を引き継がないようにと願ってやまない。しかし、長男教で育った息子たちは、自分たちの優遇に疑問を持たないので、この状況はあと2世代ぐらいは続いてしまうのかもしれない。

簡単には片付くことができない「きょうだい格差」。後編「夜中に「お兄さんが事故で搬送されました」人生後半にのしかかる「きょうだいの介護」問題」では、秋の初めに我が家で起きた、トラブルをお伝えする。『兄を持ち運べるサイズに』のプチ予備軍的なエピソードから、きょうだいの問題を別の側面から考えてみたい。

※1：2003年内閣府『高齢者介護に関する世論調査』

