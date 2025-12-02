登録車11月期のブランド別新車販売台数

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年11月期の新車販売台数（速報値）を発表した。

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年11月期の新車販売台数は、前年同月比6.1％減の23万4715台と5カ月連続でのマイナス。



一方、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年11月期の軽自動車の新車販売台数は、同3.4％減の13万5006台と2カ月ぶりにマイナスに転じる。

結果として、トータルでの2025年11月期の新車販売台数は同5.1％減の36万9721台と5カ月連続で前年実績を下回った。

2025年11月期のブランド別新車販売台数

登録車で前年実績を上回ったのは、前月と同様にスズキ（前年同月比18.8％増の1万4145台）とレクサス（同19.3％増の7564台）、そしてプラスを回復したダイハツ（同44.1％増の2144台）という3ブランドのみ。

それ以外のトヨタ自動車（同1.5％減の12万745台）やホンダ（同0.8％減の2万6322台）、日産自動車（同39.6％減の1万4430台）、マツダ（同16.1％減の8238台）、スバル（同12.9％減の6899台）、三菱自動車（同52.9％減の2467台）は前年実績割れが続いた。

一方で貨物車のブランドは、三菱ふそう（同17.1％増の3479台）が前月のマイナスからプラスに転じ、またUDトラックス（同1.5％増の1078台）はプラスを継続。

対していすゞ自動車（同0.9％減の6084台）は前月のプラスからマイナスに変わり、また日野自動車（同25.6％減の2656台）はマイナスが続いた。

軽自動車11月期のブランド別新車販売台数 軽自動車の2025年11月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で9.1％減ながら4万4290台を記録したスズキが2カ月ぶりにシェアトップに就き、前月は22カ月ぶりに首位を獲得したダイハツは、同8.0％増ながら4万2254台にとどまって第2位に陥落した。

また、ホンダは同11.2％減の2万2482台、日産自動車は同4.6％減の1万3607台と前年実績割れが続いたものの、新車効果が出た三菱自動車は同12.9％増の7039台とプラスを回復する。



一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同28.8％増の1894台とプラスを継続。対してスバルは同28.5％減の1080台とマイナスに転じ、またマツダは同22.2％減の2341台と前年実績割れが続いた。

2025年11月期の新車販売概況に関して

業界団体の関係者は、「新車販売は2025年度の後半に入ってマイナスが続いていたものの、8月期の前年同月比8.3％減をピークに、9月期は同2.4％減、10月期は同1.8％減と、その数値はわずかながら縮小傾向にあった。

しかし、11月期は同5.1％減と、再びマイナス幅が拡大。軽自動車が前月のプラスからマイナスに転じ、合わせて登録車のマイナス幅も広がってしまった」と指摘する。

今後の動きについては、「ユーザーの新車の購入意欲は安定して推移しているものの、厚生労働省の勤労統計調査では実質賃金が9カ月連続でマイナスとなり、また冬に入って光熱費や水道料金、食料品などの値上げが続いていることから、新車販売市場は楽観できない状況。

原材料費や輸送費などの高騰に伴う車両価格の相次ぐ上昇や、消費者のクルマに対する低価格志向が強まっていることも、トータルで見ると不安要因。日中対立が長引く見通しで、レアアース（希土類）の輸出制限といったカードを中国が切る可能性があることも懸念材料」と解説した。