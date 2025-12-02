¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ë³Ø¤Ö¡ª½Ö´ÖÅª¤Ê¡Ö·èÃÇÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë´ðËÜ
¥¹¥³¥¢¤È¥¿¥¤¥à¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶¥¤¦¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¡×¤Ï¡¢1ÂÇ¤´¤È¤Î½Ö´ÖÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È·èÃÇ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¾¾°æ¾æ¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥´¥ë¥Õ¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Èµæ¶Ë¤Î¥×¥ìー¥Õ¥¡¥¹¥È¡É¤ò»²¹Í¤Ë¾åÃ£¤·¤è¤¦¡ª
¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤È¤Ï!?
ÆüËÜ¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¶¥µ»¡£°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤Ç1¿Í¤º¤Ä¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢18¥Ûー¥ë¤Î¥¹¥³¥¢¤È»þ´Ö¡Ê1Ê¬¤ò1ÂÇ¤È¤¹¤ë¡Ë¤Î¹ç·×¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡£»ÈÍÑ¥¯¥é¥Ö¤Ï7ËÜ¤Þ¤Ç¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥ìーÊýË¡¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ëー¥ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Îµ¬Â§¤Ë½à¤º¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï²áµî6ÅÙ³«ºÅ¡£ºòÇ¯12·î¤Î¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÈGC¸æÅÂ¾ì¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¾°æ¾æ¤¬¥´¥ë¥Õ¥¹¥³¥¢77¡¢¥é¥ó¥¿¥¤¥à46Ê¬22ÉÃ¤Î·×123¡¦22¤ÇÍ¥¾¡¡£6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤ÇÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤Ç»È¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï£·ËÜ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï40¥äー¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ç£¶ËÜ¤òÁª¤Ó¡¢ÈÖ¼ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ÷Î¥¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¡¢ÈÖ¼ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬10¥äー¥É¤¯¤é¤¤¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¤È£·ÈÖ¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÂÇ¤Ä¡×¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÁÇÁá¤¯·èÃÇ¤¹¤ë¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÂÇ¤Ä¤È¡¢¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥ÕÃæ¤Î»ä¤Ï¡¢¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤¬¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤³¤«¤é¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï£´¡¢£µÉÃ¤¯¤é¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤ÇµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹½¤¨¤¿¤é¥µ¥Ã¤ÈÂÇ¤Á½ª¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ÷Î¥¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç145¥äー¥É¡£¡Ö6ÈÖ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢7ÈÖ¤À¤È¾®¤µ¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌÂ¤¦¤¬¡¢ÈÖ¼ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬¤¿¤Ã¤¿10¥äー¥É¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥°¥êー¥ó¤Ë¤Ï¾è¤ë¡£Âçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¡ª
¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë
¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤Ç¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é2¡¢3²óÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥áー¥¸¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤âÁá¤á¤Ë·èÃÇ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¹½¤¨¤Æ¤«¤é¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾·¤¯¡£
¡Ö¹½¤¨¤¿¤é¥µ¥Ã¤ÈÂÇ¤Ä¡×¤ò½¬´·²½
ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ìー¤Ç¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤é¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á½ª¤¨¤ë¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ20ÉÃ¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÄ¹¤¯¤Æ¤â30～40ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£
¥Ïー¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤«¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢ËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÌÂ¤¦¤Î¤â»ö¼Â¡£¤È¤¤Ë¤Ï1W¡¢5W¡¢6Ⅰ¡¢8Ⅰ¡¢PW¡¢SW¡¢¥Ñ¥¿ー¤Î¥Ïー¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£1W¤¬¶ì¼ê¤Ê¤éÂå¤ï¤ê¤Ë3W¤òÆþ¤ì¤Æ¤âOK¡£¾¯¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¾¾°æ¤Î¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥ÕÍÑ¡×¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê·×6ËÜ¡Ë¤ÈÈôµ÷Î¥
▶1W 260¥äー¥É
▶5W 220¥äー¥É
▶5Ⅰ 180¥äー¥É
▶8Ⅰ 140¥äー¥É
▶AW¡Ê52ÅÙ¡Ë 100¥äー¥É
▶¥Ñ¥¿ー
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï7ËÜ¤Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï6ËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¥äー¥É´Ö³Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¦¤È¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾¾°æ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·èÃÇ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Üー¥ë¤Ë¤â¤Ò¤È¹©É×¡£¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿§¤ä¥Þー¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Üー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤Î´ðËÜ¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á¾¾°æ ¾æ
¡ü¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤ç¤¦¡¿1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2004Ç¯¥×¥íÆþ²ñ¡£JPGA¸øÇ§Aµé¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥Äー¥µ¥à¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¼çºÅ¡£Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤âÌ³¤á¤ë¡£
¹½À®¡á»°Âå ¿ò
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê
¶¨ÎÏ¡á¿·ÉðÂ¢µÖ¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹