金利のある世界に戻り、不動産投資の常識が大きく変化。最新調査では年収1,500万円以上の投資家が、あえて「利回りが低い不動産」に買い換えていることがわかりました。その真意とは？

「すでに資産を持つ人」と「これから資産を築く人」の戦略の違い

日銀の金融政策が変わるかもしれないという見方が強まり、日本の不動産投資市場は大きな転換期を迎えています。長い間続いた「低金利でお金が余る」状況下では、どんな物件でも利益を出しやすかったのですが、今は金利が上がり、建築費も高騰しています。投資家の戦略は、これまで以上に複雑になっているのです。

LIFULLグループの健美家株式会社が行った『不動産投資家の投資戦略に関する意識調査』の結果からは、年収によって投資家の「生き残り戦略」がはっきりと分かれる様子が見えてきました。同じ市場にいても、年収1,000万円未満の人と1,500万円以上の人とでは、見ているものも、やるべきこともまったく違います。

まずは、投資家全体が共通して不安に思っていることから見ていきましょう。調査によると、不動産投資で今心配なこととして、半数以上の人が「金利の上昇（54.9％）」と「建築費・資材費の高騰（50.0％）」を挙げています。これは、お金を借りるコストと、物件の取得・維持にかかるコストが同時に上がっていることを意味します。次に多かったのが「利回りの低下（49.7％）」と「物件価格の高騰（46.9％）」で、以前のように「買えば儲かる」という考えは通用しなくなってきているようです。

ただ、この不安の中身を詳しく見ていくと、年収によって「つらさ」の感じ方が違うことがわかります。ここが今回の調査で一番興味深いポイントです。

年収1,000万円未満、特に500万円未満の人が一番心配しているのは、金利ではなく「修繕費・管理費の高騰」で、その割合は60.8％にも達しました。一方、「金利の上昇」を挙げたのは37.3％にとどまり、平均よりもかなり低くなっています。 これは、最初からあまり多額の借入をしていない、あるいは借りたくても借りられないという事情に加え、普段の生活費に余裕がないことが理由だと考えられます。ボイラーが壊れたり、外壁を塗り直したりといった急な出費は家計に直接響きますし、インフレで材料費が上がると死活問題です。 また、年収700万〜1,000万円未満の人では「物件価格の高騰」を心配する声が60.0％で最多となりました。これから資産を増やしたいと考えている人にとって、価格が高いままではなかなか市場に参入できないのです。

一方、年収1,500万円以上の、いわゆる「お金持ち」に近い投資家の悩みは少し違います。年収1,500万〜3,000万円未満の人では「金利の上昇」を心配する声が73.8％、「利回りの低下」が62.3％と非常に高くなっています。彼らは多額の融資を受けて投資をしていることが多いため、わずかな金利上昇でも返済額が増え、利益が出にくくなることを敏感に感じ取っているのです。 さらに、年収3,000万円以上の人になると、金利だけでなく建築費の高騰を心配する人も6割に達し、大規模な修繕や新築物件にかかるコストにも気を配っていることがわかります。

「利回り」と「具体策」で鮮明になる分断

こういったリスクに対する考え方の違いは、「求める利回り」や「具体的な投資行動」にも表れています。

調査結果で注目したいのは、年収1,500万円以上の人のなかで「求める利回りを下げた」と答えた人が約4割（39.3％〜40.0％）もいたことです。普通なら、金利が上がればそれに見合った高い利回りを求めるはずです。それなのに、彼らはあえて利回りが低くなることを受け入れています。これはどういうことでしょうか。

投資対象の変化とあわせて考えると、彼らが「家賃収入をたくさん得ること」よりも「資産価値を守ること」を重視するようになったと考えられます。多少利回りが低くても、資産価値が下がりにくい都心の物件などを選び、インフレから資産を守ろうとしているのです。

それに対して、年収500万円未満の人では6割以上が「求める利回りに変化はない」と答えています。資金に余裕がない状況では、利回りが低い物件を買うという選択はできません。その結果、彼らが選んだのは「様子を見る」か「他の人があまりやらない市場に目を向ける」ことでした。

「今は買うのをやめて、様子を見ている」と答えた人は23.5％に上ります。また、「新築ではなく中古にする（15.7％）」「一棟マンションではなく戸建てや区分マンションにする（13.7％）」など、価格が高騰しているなかでも比較的手が届きやすい、あるいは高い利回りが期待できる物件を探そうとしています。地方の利回りが高い物件を狙う人が2割前後いるのも、この層の特徴です。

具体的な行動においても、違いは明確です。投資戦略の変更について、全体では「借入を減らして、自己資金を増やす（27.7％）」や「家賃を上げる（24.3％）」といった、財務状況の改善や収入増を目指す動きが中心です。これは、金利上昇局面で取るべき一般的な対応といえます。

ただ、年収3,000万円以上の人に絞ると、さらに踏み込んだ動きが見られます。「家賃を上げた」割合は45.5％と半数近く、「売却」を行った（または行う予定）割合も32.7％と高くなっています。 さらに注目すべきは、「都心部の資産価値の高い物件（家賃収入より資産価値を重視）に買い換えた」と答えた人が23.6％もいたことです。他の年収層では10％未満にとどまる動きが、富裕層の間では顕著になっています。

彼らは、金利が上がって市場が混乱している今をチャンスと捉えています。家賃を上げて収益性が高まった物件を高く売却し、より価値の高い都心の物件に買い換えるという、資産防衛のための行動に出ているのです。 一方で、年収1,000万円未満の人にとって、家賃の値上げや物件の買い換えは簡単ではありません。入居者との交渉や売買にかかる費用を考えると、現状を維持するか、もっと小規模な物件にするか、あるいは地方や築古物件で「工夫と手間」をかけて利益を出すしかありません。

今回の調査結果から分かるのは、不動産投資市場において「みんなが同じように勝てる時代」は終わったということです。金利上昇とコスト高騰によって、投資家は厳しい選択を迫られています。 資金力のある人は、利回りが低くても「都心・資産価値」という安全な場所に資産を移す。資金に余裕がない人は、知識や労力を使い「地方・築古・高利回り」という他の人があまり参入しない場所で利益を確保する、あるいは嵐が過ぎるのをじっと待つ。

「金利のある世界」に移り変わる今、自身の状況とリスクを見極め、周りに流されずに自分なりの戦略を立てられるかどうかが、今後の資産形成を左右するでしょう。

