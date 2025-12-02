天守台風デザインのクッションがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】天守台風デザインのクッションが話題です

「【今売れています】大小の天守台クッションがそろい踏み」と紹介したのはニッポン城めぐりの公式Xアカウント（@cmeg_jp）。



積み上げられた石垣をプリントした大小2種類のこのクッション。座ったり抱えたりするだけで大名気分に浸れそうなこの「天守台クッション」について、ニッポン城めぐりプロデューサーの坂本昇治さんにお話を聞いた。



ーーこちらの商品が生まれた経緯は？



坂本：弊社では「ニッポン城めぐり」という、全国3000の城をめぐるスタンプラリーのアプリを運営しており、城マニアを中心に約35万人のユーザーがいるためユーザー向けの戦国・城めぐりグッズの製造販売も行っています。他にはないマニアが喜びそうな商品を日々企画しており、その中で誕生したのが今回の天守台クッションです。アパレルやキーホルダーなど外に持っていく商品が多い中で、リビングにいながらにして城を感じさせる商品を…ということでクッションに白羽の矢がたちました。



城マニアの中には石垣マニアが多くいることから、石垣柄を全面にプリントした「天守台クッション」が生まれたという次第です。



ーー投稿に大きな反響が寄せられました。



坂本：天守台クッションには大小があり、大は2023年に発売され売り切れていたものです。そして新たに小が発売されることが決まり、11月15日、16日に岐阜県可児市で開催された「山城に行こう！2025」というイベントにおいて、弊社ブースにて先行販売を行いました。



大も再入荷したこともあり現地で非常によく売れていたことから、イベントの最中に大小の写真を何気なくXに投稿したところ、大きな反響をいただきました。我々としては既存の商品とそのサイズ違いくらいの感覚だったので、ここまで反響があると思っていなかったので非常に驚いています。かつ、2023年に大を発売した時には全然城マニアにはリーチできてなかったんだな...と反省する機会にもなりました（汗）。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「めっちゃ楽しいですね！！土塁バージョンも是非作って欲しいです (うちの城跡土塁なんです…)」

「コタツ布団にしたら難攻不落の城になりそうな予感……」

「多分こたつ布団も試作はしてると思うけれど、、 マーケティングの結果多くの家でこの上に本の天守閣が建造される見込みという報告を受けて消防や電気屋さんほか各方面から懸念が」



など数々の驚きの声が寄せられている。



大小の天守台クッションは、オンラインでは46 Storeにおいて、11月21日から販売開始している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）