フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。ぎっくり腰を発症したことを明かした。

新井は「レントゲン写真って、レイヤーがいくつもある感じでなんだか綺麗〜…というのは個人の感想でしょうか？笑」と腰回りのレントゲン写真を投稿した。

レントゲンを撮影した理由については「ヘルニアではありませんでしたがはじめて、所謂ぎっくり腰になりました」と明かした。

経緯については「ソファに座る長男に『どれにする？』と絵本を差し出した瞬間、ピキ！っときまして、『これか』と思いましたね」とし「動けなくなる感じ…」と振り返った。

突然のぎっくり腰に「どうしたらいいの!?とパニックになりましたが、腰痛に詳しい友人がいろいろ教えてくれました笑」と助言してもらったという。

そして「翌日は、薬局でコルセットを買ってきてもらってつけて、なるべく安静に。次の日に病院でレントゲンを撮ってもらい、理学療法を施してもらい、薬による痛み止めで治るのを待つことになりました」と状況を説明した。

また「先月は、毎週続けていたヨガもできないことが多く、座りっぱなしでの仕事が立て続いたためダメージが蓄積されていたのかな？」と原因を推察し「下の子も大きく重くなってきたからなおさらかもしれません」とした。

そして「からだに不調を抱えながら生活をすることの大変さを実感」と身にしみており「寒いですし、みなさんお気をつけて…！」と呼び掛けた。