トランプ氏のMRI検査結果を公表「優れた健康状態を維持」

アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領のMRI検査の結果を公表し、「優れた健康状態を維持している」と評価しました。

ホワイトハウスは1日、2025年10月にトランプ大統領が受けたMRI検査の結果を公表しました。

それによりますと心臓や主要な血管に異常はみられず「非常に良好」で、「炎症や血栓の兆候もなく非常に健康的」だということです。

また、腹部の画像診断の結果についても「全ての主要な臓器も非常に健康で十分に血液が供給されている。全ての臓器は正常範囲内で機能しており、急性または慢性的な懸念はなく全く問題はない」としています。

レビット報道官：

こうした詳細な検査は、年齢と大統領職を踏まえれば標準的なものであり、トランプ大統領は、全体的に非常に優れた健康状態を維持していることが確認された。

MRI検査は健康診断に合わせて行われたもので、当時の診断でも「心血管の機能は実年齢の79歳よりも14歳若い状態にある」と評価されていました。

2026年80歳を迎えるトランプ氏の健康状態をめぐっては、足首のむくみや右手の大きなあざなど、健康を不安視する指摘もあります。