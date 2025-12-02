NAFLDからMASLDへ、お酒を飲まなくてもなってしまう「新脂肪肝」とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

NAFLD(お酒を飲まない脂肪肝)からMASLD (代謝機能障害が起きている脂肪肝)へ

代謝ができない「肝臓メタボ」が注目されるように

今までアルコールを飲まない人がなる脂肪肝は

「NAFLD(ナッフルディー)」（非アルコール性脂肪性肝疾患(Nonalcoholic Fatty Liver Disease)）

とよばれてきましたが、「アルコール以外のことが原因」であると、大まかに定義されていて明確な診断基準がありませんでした。

名称を変更し新脂肪肝が誕生

アルコールが原因でない脂肪肝、つまりお酒を飲まない人がなる脂肪肝は、今まで「非アルコール性脂肪性肝疾患ナッフルデー(NAFLD)」と呼ばれてきました。

ところが、2023年に名称が変わり、「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)」という名前に。これまで「アルコール以外のことが原因」であると大まかに定義されていたのに対し、この病名からもわかる通り、代謝機能障害＝代謝の異常が脂肪肝の背景にあることがはっきりと示されています。

代謝がうまく機能しないと、肥満をはじめ、高血圧や高血糖、脂質異常症(中性脂肪や悪玉コレステロールの値が高いこと)といった、私たちにとって身近な生活習慣病を引き起こします。これらの生活習慣病に罹っている、しくは予備軍であることが、MASLD＝新脂肪肝の新たな診断基準です。裏を返せば、生活習慣病の根っこにあるのが新脂肪肝ということになります。

実はこのことは、私が35年以上も前から提唱してきたことです。非アルコール性脂肪性肝疾患と呼ばれていた時代から、糖質のとりすぎなどによる代謝異常が原因であることをいち早く突きとめ、警鐘を鳴らしてきました。それが正しかったことが今ようやく、名称変更という形で証明されたのです。

現在はアルコールを飲まない人がなる脂肪肝は

MASLD（代謝異常関連脂肪性肝疾患）

Metabolic dysfunction Associated Steatotic Liver Disease（メタボリック＝代謝）

に変更されました。

代謝の異常が脂肪肝を引き起こしているということが明確になった!!

少なくとも1つ当てはまるとMASLD！

□ お腹まわりの脂肪が多い(特に内臓脂肪)

□ インスリンが効きにくく、血糖値が下がりにくい

□ 血糖値が高い(空腹時血糖が110~125mg/dL以上)

□ 中性脂肪値が高く、HDLコレステロール値が低い

□ 血圧が高い(130/85mmHg以上)

