最近起きた変わったことは？ 警察に聞かれ、真っ先に思い浮かんだのは…【娘が23歳年上の彼氏を連れてきました Vol.13】
この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。
■これまでのあらすじ
過去に付きまといの被害に遭い男性恐怖症だった娘。トラウマを克服した娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しながらも理解しようと葛藤する。しかしある日娘が突然街中で抱き着いてきた。誰かにつけられていると言うのだ。
いったん家で落ち着いて…
まずはしかるべきところに相談を…
誰かがついてくる気配を感じた娘。
もしまた付きまといが再発したのだとしたら…
あの時は未遂に終わったけれど、今回は無事では済まないかもしれない。
何より、娘が再び恐怖で心を閉ざしてしまう事態は絶対に避けたい。
母はすぐに公的機関に相談をもちかけます。
そこで「最近変わったことはありましたか？」と尋ねられます。
変わったこと…真っ先に思い浮かんだのは、23歳年上の彼氏の存在でした。
『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』
著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)
(ウーマンエキサイト編集部)