■これまでのあらすじ

過去に付きまといの被害に遭い男性恐怖症だった娘。トラウマを克服した娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しながらも理解しようと葛藤する。しかしある日娘が突然街中で抱き着いてきた。誰かにつけられていると言うのだ。



いったん家で落ち着いて…

娘のためなら何でもするまずはしかるべきところに相談を…誰かがついてくる気配を感じた娘。もしまた付きまといが再発したのだとしたら…あの時は未遂に終わったけれど、今回は無事では済まないかもしれない。何より、娘が再び恐怖で心を閉ざしてしまう事態は絶対に避けたい。母はすぐに公的機関に相談をもちかけます。そこで「最近変わったことはありましたか？」と尋ねられます。変わったこと…真っ先に思い浮かんだのは、23歳年上の彼氏の存在でした。



『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

