“インスタグラビアの女王”似鳥沙也加、圧巻＆大胆美ボディ披露 完全受注版フォトブック発売決定
“インスタグラビアの女王”として支持される似鳥沙也加が、完全受注生産によるハードカバーフォトブックを2026年3月末にリリースする。最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』で見せた異なる2つの魅力を軸にしたアザー版で、新規カットを多数収録する。
【写真】「着てる？」大胆な美ボディショットを公開した似鳥沙也加
似鳥は最強スタイルとルックスで人気を集め、“日本一映えるカラダ”としてSNSでも圧倒的な存在感を示してきた。今回のフォトブックは、沖縄で撮影された『ふれあ、』『ふりる。』の世界観をあらためて再構築した内容となり、強い陽光や湿度、吐息まで感じられる距離感をそのまま閉じ込めた仕上がりだという。
作品は絵本のようなハードカバー仕様で、手に取った瞬間に特別な重みを感じられる点が特徴だ。『ふれあ、』で描かれた刹那的なムードと、『ふりる。』に漂う華やかさを一冊に凝縮しつつ、新規撮り下ろしカットを随所に配置。さらに、前作に続いて本作限定のメイキング映像も付属し、撮影現場の空気感を味わえる豪華仕様となった。
本フォトブックは完全受注生産のため再販や店頭販売は行われず、申し込み期間のみ入手できる形となる。似鳥が沖縄の夏と自身の身体表現を重ね合わせた特別な1冊であり、ファンにとって貴重なコレクションになりそうだ。
