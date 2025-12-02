ラ・リーガ 25/26の第14節 ラヨ・バリェカノとバレンシアの試合が、12月2日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのジェラール・グンバウ（MF）のアシストからノーベル・メンディ（DF）がヘディングシュートを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。1-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、バレンシアが選手交代を行う。ハビエル・ゲラ（MF）からアルノー・ダンジュマ（FW）に交代した。

64分バレンシアが同点に追いつく。ディエゴ・ロペス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ラヨ・バリェカノは90+6分にアレマオ（FW）に、またバレンシアは71分にティエリ・コレイア（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-02 07:00:12 更新