「アルツハイマー型認知症の3つの予防法」はご存知ですか？医師が解説！

アルツハイマー型認知症の予防法とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

「アルツハイマー型認知症」とは？

認知症とは、「記憶障害」や「見当識障害」、「判断力の低下」を引き起こす脳の認知機能障害によって日常生活に支障が出るようになった病気のことです。そして、認知症にはさまざまな種類がありますが、最も多いのがアルツハイマー病によって認知症を発症したアルツハイマー型認知症です。

アルツハイマー病は、神経原線維の変化（タウオパチー）、アミロイドの神経細胞への沈着といった病理学的な変化を特徴とする病気です。症状が現れるまでには長い年月がかかるとされています。アルツハイマー型認知症の主な症状としてまず現れるのは、最近の出来事を覚えられないということです。この出来事は記憶障害から始まり、次第に記憶と学習の障害も起こってきます。病気が進行すると、失語や人格変化なども伴うようになります。アルツハイマー型認知症では、初期から、てんかんやけいれん発作などの神経症状を認めることは少ないとされています。

アルツハイマー型認知症と診断されると、その後の寿命は認知症を合併しない場合と比べて半分ほどになるという研究があります。具体的には、診断を受けてからの平均予命は、男性で4.2年、女性で5.7年となっています。

アルツハイマー型認知症の治療法としては、コリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬という薬が用いられます。

アルツハイマー型認知症を予防する方法

アルツハイマー型認知症は、生活習慣病と関連があるとされています。

そこで、高血圧や糖尿病、脂質異常症などを防ぐことでアルツハイマー型認知症のリスクを下げることが期待できます。そのためには、まず塩分や糖質、脂質の摂りすぎに注意することが大切です。

また、その他にも以下のような予防方法が報告されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

食生活を改善する

野菜や果物を積極的にとるようにしましょう。野菜や果物の中に含まれるビタミンEやビタミンC、ベーターカロテンなどが、アルツハイマー型認知症の発症リスクを下げる効果を生んでいるのではないかと考えられています。

適度に運動する

運動習慣もアルツハイマー型認知症のリスクを下げることが報告されています。運動は週に3回以上、ウォーキング程度の強度のものを行うと良いでしょう。有酸素運動が脳内の血流を増やし、高血圧を改善したりコレステロール値を下げたりする効果を発揮し、認知症の予防に効果があるのではないかと推察されています。

知的な生活習慣を取り入れる

文章を読んだり、知的なゲームをしたりするなどの知的な生活習慣もアルツハイマー型認知症のリスクを下げるという研究結果があります。中でも、トランプやチェスなどのゲームには認知症の発症リスクを下げる効果があるようです。

また、アルツハイマー型認知症の発症には、人と会う頻度も関係があるとされています。他人と会う人の方が、全く人と会わないような生活をしている人よりもアルツハイマー型認知症のリスクが低いという報告があります。

「アルツハイマー型認知症の症状」についてよくある質問

ここまでアルツハイマー型認知症の症状・予防法などを紹介しました。ここでは「アルツハイマー型認知症の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

アルツハイマー型認知症の症状が進行すると最終的にどうなりますか？

木村 香菜（医師）

アルツハイマー型認知症の終末期には、全般的な知的機能が損なわれ、次第に周囲のことが認知できなくなり、会話も通じなくなります。そして、運動機能も失われ、寝たきりの状態となります。

アルツハイマー型認知症に顔つきが変わる症状はありますか？

木村 香菜（医師）

アルツハイマー型認知症になると、顔つきが変わることもありえます。アルツハイマー型認知症の初期症状のひとつに性格の変化があります。例えば、以前はおだやかだった人が怒りっぽい性格になる、というものがあります。そのため、顔つきも変わる可能性があります。

アルツハイマー型認知症になりやすい人の特徴を教えてください。

木村 香菜（医師）

アルツハイマー型認知症の発症の原因ははっきりとはわかっていません。しかしながら、生活習慣病である高血圧や糖尿病、脂質異常症が関係しているといわれています。そのため、こうした病気をもつ人においては、アルツハイマー型認知症になりやすい可能性があります。

編集部まとめ

この記事では、アルツハイマー型認知症の症状の特徴について解説しました。

「なんとなく、普通の物忘れと違う」という症状に気づいたら、認知症の専門医にまず受診することが大切です。認知症には誰でもなる可能性があります。おかしいなと感じたら、早めに専門医を受診しましょう。そして、早期発見・早期治療に繋げていきたいものですね。

