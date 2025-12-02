「違う選手になったかのようだ」日本代表落選の28歳MFが復活の兆し！２戦１G２Aの活躍に現地メディアも驚嘆！「素晴らしいパスレンジ」
公式戦で４連勝と復調傾向にあるチームで、日本人MFも調子を上げてきている。
11月30日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第14節で、セルティックはハイバーニアンに敵地で２−１と勝利した。
セルティックは前半、旗手怜央のアシストから前田大然が先制点を奪取。ヨーロッパリーグのフェイエノールト戦でも活躍したサムライたちの活躍で均衡を破ると、直後にも追加点をあげ、後半にPKで１点を返されたが逃げ切っている。
首位ハーツが前日の試合で引き分けていたため、セルティックはポイント差を２に縮めた。消化が１試合少ないだけに、トップ返り咲きも射程圏内に入っている。旗手は１ゴール・1アシストをマークしたヨーロッパリーグのフェイエノールト戦に続き、２試合連続で得点に直接関与した。
専門サイト『67 Hail Hail』は、採点記事で旗手を８点と高評価。「マーティン・オニールの下で違う選手になったかのようだ」と賛辞を寄せた。
「先制点は少し運にも恵まれたが、マエダへのパスを選択したときは利他的だった。中盤トリオでハタテは攻撃的MFであるべきだ」
また、『GlasgowWorld』は７点をつけ、「ミスの後も冷静を保ちアシストを決め、その後も素晴らしいパスレンジを披露して試合中に良くなっていった。快適な午後だった」と称賛している。
今季は不調を指摘され、日本代表からも昨年３月以降は落選が続いている28歳が復活の兆しを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】旗手が完璧なアシスト→前田が冷静なフィニッシュ
11月30日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第14節で、セルティックはハイバーニアンに敵地で２−１と勝利した。
セルティックは前半、旗手怜央のアシストから前田大然が先制点を奪取。ヨーロッパリーグのフェイエノールト戦でも活躍したサムライたちの活躍で均衡を破ると、直後にも追加点をあげ、後半にPKで１点を返されたが逃げ切っている。
専門サイト『67 Hail Hail』は、採点記事で旗手を８点と高評価。「マーティン・オニールの下で違う選手になったかのようだ」と賛辞を寄せた。
「先制点は少し運にも恵まれたが、マエダへのパスを選択したときは利他的だった。中盤トリオでハタテは攻撃的MFであるべきだ」
また、『GlasgowWorld』は７点をつけ、「ミスの後も冷静を保ちアシストを決め、その後も素晴らしいパスレンジを披露して試合中に良くなっていった。快適な午後だった」と称賛している。
今季は不調を指摘され、日本代表からも昨年３月以降は落選が続いている28歳が復活の兆しを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】旗手が完璧なアシスト→前田が冷静なフィニッシュ