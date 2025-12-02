セリエA 25/26の第13節 ボローニャとクレモネーゼの試合が、12月2日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。クレモネーゼのマッテオ・ビアンケッティ（DF）のアシストからマルティン・パジェロ（MF）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

さらに35分クレモネーゼが追加点。フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）のアシストからジェイミー・バーディ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、45+3分、ボローニャのリッカルド・オルソリーニ（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とクレモネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から2人が交代。ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、ニコロ・カサーレ（DF）に代わりニコロ・カンビアーギ（MF）、トールビョルン・ヘッゲム（DF）がピッチに入る。

50分クレモネーゼが追加点。トンマーゾ・バルビエリ（DF）のアシストからジェイミー・バーディ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。クレモネーゼが1-3で勝利した。

なお、クレモネーゼは25分にジュゼッペ・ペツェッラ（DF）、59分にフィリッポ・テラッチャーノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-02 07:00:22 更新