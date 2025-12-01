Image: genereted at Gemini

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★★★★

かつては「もっといい場所があるのでは…？」と思われていた、原子力発電所の隣にデータセンターを建てるという発想。しかし最近では、この構想が現実的な選択肢として注目されています。

背景にあるのは、AIの急速な普及。Microsoft、Amazon、Googleといったビッグテックは、AIデータセンターの爆発的な電力需要に対応するため、原子力発電に関心を強めています。

再生可能エネルギーの活用も進んでいる昨今ですが、一箇所に必要電力が集中するデータセンターなどでは原子力のニーズがあるみたい。

10年前の記事中でも言及のあるように、当時からフェイスブックやグーグルにデータセンターを売り込んでいたという噂もあるロシア。この領域についてはなかなか先見の明があったと言えそうです。

今日の記事：ロシアの新データセンター、原発のすぐ隣に建設中 掲載日：2015年12月1日 著者：conejo

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

Image: shutterstock 写真は、ロシア・ロストフ原子力発電所

もっと場所がありそうなのに…。ロシアで建設が進められているデータセンターは、1万ラック分のスペースを備えるこれまでで最大のものになる予定。このデータセンター、使用される膨大な電気をまかなうために、現在稼働中の原発のすぐ隣に建設中なんです…。

データセンターを建設しているのは、ロシアの国有企業で、ウドムリャのカリーニン原子力発電所を運用するロスエネルゴアトム。…納得ですね。データセンターの消費電力が80MWなのに対し、原発の発電量が4,000MWなので、余裕で電気をまかなえちゃいます。

ロシアには、国内のユーザーにサービスを提供する場合、ロシア国内にサーバーを置かなければいけないという法律があります。それをいいことに（？）ロスエネルゴアトムは、フェイスブックやグーグルにデータセンターを絶賛売り込み中だそうです…。

