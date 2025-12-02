秋田県の南東部、田沢湖の近くに位置する角館という町が故郷です。「みちのくの小京都」と呼ばれ、春には桧木内（ひのきない）川の堤約2キロにわたって咲き乱れるソメイヨシノ、武家屋敷という観光スポットのしだれ桜と、お花見の名所としても知られる観光地です。その中心地で、精肉店と食堂を営む高橋定治（さだじ）とノリ子夫妻の長女として、私、高橋真奈美は1961年5月10日に誕生しました。4歳年下の弟と4人家族でした。

大正6年生まれの父は農家の四男だったので、早くから商売で生きることを選択。戦時中には中国東北部の満州で食堂を経営したそうです。終戦で帰国後、角館で精肉店を始め、店で働いていた24歳年下のノリ子と再婚しました。ノリ子は精肉店の隣の「たらふく食堂」を任され、繁盛店だったようです。精肉店と食堂の店舗も入っているアパートごと買い取ったほどですから、そこそこ裕福な環境で育てられました。最も古い記憶は、たぶん4歳ごろですか、精肉店の作業場の土間に新聞紙が敷かれ、そこに座って私は父が働いている姿を見ていた光景です。父には、離婚した最初の奥さんとの間に男の子がいましたが、私が初めての女の子。しかも44歳の時の子だったので、相当に溺愛したそうです。

私の作品「雪深深」の歌詞のように、本当に「しんしんしん 雪が降る降る」所でした。冬は本当に寒くて、雪がたくさん降りました。雪おろしをしないと雪の重さで家がつぶれてしまいます。毎朝必ず、一日に何度も雪おろしをします。休みの日には家族総出で雪かきし、集めた雪の山で遊んだ思い出があります。意外と部屋の中は暖かいのですが、夜はストーブを消して寝ます。朝方は部屋の中でも吐く息が白く、冷凍庫の中で寝ているようでした。その分、雪が解けた春が待ち遠しかったこと。季節がはっきりしていましたね。

大切に育てられたので「内弁慶」な子でした。家の中ではやんちゃでしたが、外に出ると極端な人見知りで、まさに借りてきた猫状態だったそうです。精肉店の娘ですから、朝食から真っ赤なウインナーを食べていたことが自慢です。店では自家製コロッケやとんかつなどを売っていました。その大きな鍋にラードを溶かして、揚げたてのウインナーを「きょうは7本」とか食べていたのです。当然、コロッケやとんかつも食べ放題。今思うと、本当にぜいたくな子でした。

小学校に上がってから、「1日にもらうお小遣いの額」を教師が調べたことがありました。「5円の人？」、パラパラと手が挙がります。「10円の人？」、ドッと手が挙がりました。お金持ちの子が50円で手を挙げ、みんなから羨望（せんぼう）のまなざしを向けられていました。私は最後まで手を挙げませんでした。だって100円もらっていたのですから…。そのお小遣いで板チョコを買い食いしていました。だから少しポッチャリ体形でした。「角館のお嬢様」として育てられた記憶があります。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。