¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤Ë²Ê³ØÅª¸ú²Ì¡© àÉÂ¤Ïµ¤¤«¤éá¤ËÄÌ¤º¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ÆµÛË¡
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û£±£±·î¡¢¤Ï¤ä¤êÉÂ¤Ç¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£²È»ö¤ä»Å»ö¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î½õ¤±¤Ë´Å¤¨¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä°ÊÍè¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤¦¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤·¤«ÌµÍý¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»×¤¤¹þ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÅÅ¤¬¼¡¡¹¤Ë¸Î¾ã¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê´¿·Þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÂÎ¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¼å¤êÌÜ¤Ë¤¿¤¿¤êÌÜ¤À¡£¡Ö¤Ê¤¼»ä¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¤Ï¤é¤¤¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡×¡£ÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¤¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤À»þ¡¢¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×
¡¡Ì¾¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÉÍ¸ýµþ»Ò¤ÎÉã¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¤Î¾Ð¤¤¤À¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤ÈÊ¢¤«¤éÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¤Î¤Ï°ì¼ï¤Î¸ÆµÛË¡¤ÇÇ¾¡¢Á´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÀ¼¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡¢¼Ùµ¤¡¢¼ÙÇ°¤¬Ê§¤¨¤ë¡£¿´ÇÙµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤â³èÀ²½¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£µþ»Ò¤Î»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£µ¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉÍ¸ý¿Æ»Ò¤Î¹â¤é¤«¤Ê¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤³¤½É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¾Ð¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¢¤éÉÔ»×µÄ¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÂÎ¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£àÉÂ¤Ïµ¤¤«¤éá¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ê±¿Æ°Éô¡¦ÃæÂ¼°¡´õ»Ò¡Ë