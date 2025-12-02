失敗は許されない最終局面、“天才”の判断は素早く的確だった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月1日の第1試合。3戦連続で4着を喫していたKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップを獲得した。トップ目で迎えたオーラスの親番、1000点差で迫るセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）のノーテンを読み切り、自らもノーテンを選択して試合を締めた。

【映像】相手を読み切った！堀慎吾、絶品の「ノーテン宣言」で試合終了の瞬間

この試合は東家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、竹内、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、堀の並びで開始。東1局1本場、竹内に跳満をツモられる苦しい滑り出し。東2局に堀は3200点を竹内からアガり応戦するも、その後は黒沢、日向の満貫ツモで点棒を削られた。

3着目で迎えた南3局、竹内が仕掛けて純チャンのテンパイ。さらに日向がリーチをかけた直後、堀も一・四万待ちの追っかけリーチとした。結果は日向から一発でロン。リーチ・一発・チャンタ・三色同順の1万2000点（供託1000点）が決まり、一気にトップ目に立った。

南4局は竹内が1打目にドラの中をリリース。堀も合わせて切ることができたが、ドラの重なりを狙い保留。その判断が的中した。重なったドラをポンすると、竹内はすぐに撤退。堀はアガリこそなかったものの、冷静にノーテンを宣言して、試合を終わらせた。

最後の親番で、自分がテンパイしてもアガっても途中終了できる、いわゆる“アガリ止め”が存在しないのがMリーグという舞台。この判断が難しく、伏せればトップを取れる場面でもテンパイを選んでしまう選手が少なくない中、堀の選択は極めて的確だった。視聴者からは「堀さんナイス」「これぞトッププロ」「堀さんは流石」と声が上がり、大きな盛り上がりを呼んだ。

試合後の堀は「ずっとラスしか引いていなかったので、喜びもいつもの3倍くらいありますね」としみじみ。“至極の一局”には南4局を取り上げ、「日向さんと黒沢さんの満貫ツモは最悪。僕の弱い心が（竹内の切った）中を合わせ打とうとしていた。それに打ち勝って、中を重ねて、ポンできたことによって元太が完全にヤメてくれた」と説明した。

流局後、手牌を伏せるか、伏せないかの判断については「ああいう時は、元太が張っているかどうかを読むのはナンセンス。元太が張っている確率と、自分が開けて、元太がノーテンで次局にトップを取り切れる確率を比べればいいだけ。明らかに張っている確率が低いので、張っていたら『あっぱれ』です」と冷静に語った。

最後にファンへ向けて「久しぶりに1勝できました。これからもみんなで勝っていきますので、応援よろしくお願いします」と語り、久々の勝利に改めて笑顔を見せた。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）3万600点／＋50.6

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）2万9600点／＋9.6

3着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万3400点／▲16.6

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万6400点／▲43.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

