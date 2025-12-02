結婚報告をしたら「なんか劣化した？」【友人の無神経さ】に絶句！ 続く『嫌味の数々』に「一気に冷めた」

大切な友人に何かおめでたいことがあれば、心からのお祝いの言葉を伝えたいものですよね。しかし、自分以外の幸福を素直に喜べない人もいるようです。今回は、筆者の友人が実際に体験したエピソードをご紹介します。

久しぶりの再会

先日、学生時代からの親しい友人A子と、久しぶりに会ったときのことです。

お互いに忙しく、会うのは数年ぶり。

それでも、どうしても会って伝えたいことがありました。

半年後に結婚することが決まり、それをA子に直接報告したかったのです。

「実はね、結婚することになったんだ」

ところが、私がそう言った瞬間、A子は私の顔から髪、服装まで、まるで値踏みするかのような視線を向けてきました。

まさかの「劣化」発言

その直後、A子の口から出た言葉は、私の耳を疑うものでした。

「え、大丈夫？ なんか老けて劣化してない？ ていうか、服もちょっとおかしいよね（笑）」

一瞬、私の頭は真っ白に。

結婚を報告して、まさか開口一番に「劣化した」だの「服がおかしい」だの言われるなんて、夢にも思いませんでした。

もちろん、祝福の言葉を強要するわけではありませんが、常識的に考えて、せめて「おめでとう」の一言くらい、あってもいいのではないでしょうか……。

私は笑顔を貼り付けて「え、そうかな？ 最近忙しかったからかも」と答えながら、心の中では「どうしてそんなことを言うんだろう」と、戸惑いでいっぱいでした。