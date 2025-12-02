◇JD.LEAGUE AWARDS 2025（1日、都内）

女子ソフトボールの国内リーグ・JD.LEAGUEの個人タイトル表彰式が、1日に開催。ビックカメラ高崎所属の上野由岐子投手が「JD.LEAGUE特別表彰」を受けました。

これは、JD.LEAGUEおよび日本ソフトボール界に対して多大な貢献が見られた選手・団体等に贈られる賞。上野投手は今シーズン、通算250勝と通算2500奪三振を達成したことを受け、表彰となりました。

表彰を受け上野投手は「今シーズンで25年目のシーズンになりました。これだけ長く選手をやらせていただいている環境にまず感謝したいと思いますし、その積み重ねがこの数字に繋がったと思っています」とコメント。今季19試合に登板し、防御率1.42、チーム最多の10勝をあげる活躍を振り返り、「今季1年通してすごく満足しています。正直よく投げれたな1年間って思ってます」と語りました。

日本代表としてはワールドゲームズ銅メダルを獲得した上野投手。それでも、3連覇のかかる2028年のロサンゼルス五輪を見据え「総力をかけて3連覇を達成しなければいけない、それが使命と思っています。全身全霊をかけて選手ならびに指導に力を使っていきたい」と意気込みました。