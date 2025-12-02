グラドル・高橋凛、豊満バストに釘付け 研ぎ澄まされた“究極ボディ”披露
【モデルプレス＝2025/12/02】グラビアタレントで女優の高橋凛が、2日発売発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】高橋凛、スポーツウェアで健康的美ボディ披露
35歳を迎えた今も、グラビア界の第一線で活躍を続けている高橋。6ページにわたるグラビアでは、高橋が「この1年、トレーニングを特に頑張ってきた」というだけあって、美しいバストをはじめ、今まで以上に研ぎ澄まされたプロポーションを披露している。
インタビューでは食事についての注意点や、今後挑戦していきたい仕事についても語った。
今号の表紙は伊織もえ。そのほか誌面には、丸山りさらが登場している。（modelpress編集部）
1990年8月9日生まれ、新潟県出身。T160・B91W58H90。2022年6月「THE MATCH 2022」の名須川天心vs.武尊戦のラウンドガールを務め話題に。
ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設。SNSでは見られない貴重なコンテンツなどを公開中。
◆高橋凛、美バスト披露
◆表紙は伊織もえ
◆高橋凛（たかはしりん）プロフィール
