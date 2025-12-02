丸山りさ（C）光文社／週刊FLASH 写真：木村哲夫

【モデルプレス＝2025/12/02】「ミスFLASH2025」の丸山りさが、2日発売発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。サンタコスプレを披露した。

◆「ミスFLASH2025」グランプリ・丸山りさ、サンタコス披露


「ミスFLASH2025」の卒業グラビア第1弾として登場した丸山。「クリスマスを好きな人と過ごしたことがなくて」という彼女が、“理想のクリスマスデート”を再現したグラビアで、引き締まったウエストを披露。サンタ姿でとびきりの笑顔を見せたり、年の瀬にふさわしい華やかな仕上がりになっている。

インタビューでは、幼少期の天才エピソードや恋人に求める条件などについて語っている。

◆表紙は伊織もえ


今号の表紙は伊織もえ。そのほか誌面には、高橋凛らが登場している。（modelpress編集部）

