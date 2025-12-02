「ミスFLASH2025」丸山りさ、SEXYサンタコスで美ウエスト魅せ
【モデルプレス＝2025/12/02】「ミスFLASH2025」の丸山りさが、2日発売発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。サンタコスプレを披露した。
【写真】「ミスFLASH2025」GP、カラフルビキニで美ボディ披露
「ミスFLASH2025」の卒業グラビア第1弾として登場した丸山。「クリスマスを好きな人と過ごしたことがなくて」という彼女が、“理想のクリスマスデート”を再現したグラビアで、引き締まったウエストを披露。サンタ姿でとびきりの笑顔を見せたり、年の瀬にふさわしい華やかな仕上がりになっている。
インタビューでは、幼少期の天才エピソードや恋人に求める条件などについて語っている。
今号の表紙は伊織もえ。そのほか誌面には、高橋凛らが登場している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
