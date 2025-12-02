¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£µÈß·Í×¿Í¡õGENIC±«µÜæÆ¡¢W¼ç±é¤Ç¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ÉÄ©¤à BL¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/02¡ÛÂè15²óBL¥¢¥ï¡¼¥É2024¤Ç¥é¥Ö¥³¥á¥é¥ó¥¥ó¥°Âè5°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤í¤¸»á¡¿·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥ÞDiVEÏÈ¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1¡§29¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£µÈß·Í×¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¤È±«µÜæÆ¡ÊGENIC¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤²Î¼ê2¿Í¤¬BL¼Â¼Ì¤ÇW¼ç±é ÁÖ¤ä¤«¤Ê¸¶ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜºî¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌ«¤È¡¢´¶¾ð¤¬¤¹¤°´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËËÜ²»¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¹Ò¤¬¡¢Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢Ì«¤Î¡Ö²¶¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤¹¤®¤ë¤Ò¤È¸À¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÎø¤ÈÍ§¾ð¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë2¿Í¤À¤±¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢W¼ç±é¤Ë¡¢µÈß·¡¢±«µÜ¤¬·èÄê¡£µÈß·¤ÏËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢±«µÜ¤â¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÂÎ´¶Í½Êó¡Ù¡ÊMBS¡Ë¡¢¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÎÁ¥±È¿¿¼î»á¡£µÓËÜ¤Ï¡ØVR¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î½éÎø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡ÁÌ¤½Ï¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡Á¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¿¹Ìî¥Þ¥Ã¥·¥å»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
²£°æÌ«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿·²ò¼á¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÈß·¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡Ù¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØBLUE FIGHT ¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÇµ¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢avex¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡¢ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENIC¤Î±«µÜæÆ¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ê¥¥ß¤È¡¢·Ð¸³¥¼¥í¤Ê¥ª¥ì¤¬¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëÏÃ¡£¡Ù¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ç¤Ïºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
²ñ¼Ò°÷¡£´¶¾ð¤¬´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¡£½¢¿¦¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Å¾¶Ð¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÁá¡¹¤Ë¹Ò¤Ë¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¹â¹»»þÂå¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹Ò¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
²£°æÌ«Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹µÈß·Í×¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢²¹¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢Ì«¤ÈÆ±¤¸¤¯¥«¥á¥é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ëÈï¼ÌÂÎ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬Í§¾ð¤ò°é¤ß¡¢°¦¾ð¤ËÇº¤ß¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¸÷±É¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌ«¤È¹Ò¤Î10Ç¯´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬³§ÍÍ¤ÎËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ¸µ¤Î¼Ì¿¿Å¸¶ÐÌ³¡£´¶¾ð¤¬Á´¤Æ´é¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤À³Ê¡£3Ç¯´ÖÊÒ»×¤¤¤òÙ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±À³ÏÃ¤ËÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì«¤Ø¤ÎÎø¿´¤òÉõ°õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¹¥¤¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤é¤ìÉ½¾ð¤¬Ë»¤·¤¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃæÇµ¹ÒÌò¤Î±«µÜæÆ¤Ç¤¹¡ªËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ê¤Î¤È¤µ¤é¤Ë¤ÏW¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍ×¿Í¤¯¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÏËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â³ä¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ÇÉ½¸½½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ê´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤ËË¾¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤È¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¿¤«¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀµÄ¾¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¡¢¤½¤ó¤Ê½ã¿è¤Ê¹Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÌ«¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¦±ÇÁü¤ò½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢»ä¤Î¿´¤ÏÌö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì«¤È¹Ò¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£·îÊÂ¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì«¤È¹Ò¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±À³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½½Ç¯´Ö¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î·Á¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢·ëËö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤Å¤¡¢Î¥¤ì¡¢¤Þ¤¿¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ì«¤È¹Ò¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¾ÅÆî¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇËÜÅö¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â©¤Å¤¯ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£W¼ç±é¤ÎµÈß·Í×¿Í¤µ¤ó¡¢±«µÜæÆ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¿¿¤ËÇ÷¤ë¤ª¼Çµï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¤í¤¸ÀèÀ¸¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¿¹Ìî¥Þ¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊµÓËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë²£°æÌ«¡ÊµÈß·¡Ë¤ÈÃæÇµ¹Ò¡Ê±«¡Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ø¹Ô¤¯Ì«¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¹Ò¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÉô²°¤ÇÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉõ¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤¹¤é¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ì¿¿´Û¤ÇÆ¯¤¯¹Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ì«¤«¤éÅ¾¶Ð¤ÇÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¿´Ìö¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¹Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¹¥¤¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÅâÆÍ¤ËÌ«¤¬Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡Ö²¶¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¡×¡ª¡©
¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë´ò¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡ÖÎø¿Í¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤è¤ê¤â¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¹Ò¤Ï¤¹¤°¤ËÃÇ¤ë¤¬¡¢Ì«¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ÆÍ§¤æ¤¨¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤Î1¥ö·î´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½
ËÜºî¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌ«¤È¡¢´¶¾ð¤¬¤¹¤°´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËËÜ²»¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¹Ò¤¬¡¢Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢Ì«¤Î¡Ö²¶¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤¹¤®¤ë¤Ò¤È¸À¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÎø¤ÈÍ§¾ð¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë2¿Í¤À¤±¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢W¼ç±é¤Ë¡¢µÈß·¡¢±«µÜ¤¬·èÄê¡£µÈß·¤ÏËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢±«µÜ¤â¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÂÎ´¶Í½Êó¡Ù¡ÊMBS¡Ë¡¢¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÎÁ¥±È¿¿¼î»á¡£µÓËÜ¤Ï¡ØVR¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î½éÎø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡ÁÌ¤½Ï¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡Á¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¿¹Ìî¥Þ¥Ã¥·¥å»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡µÈß·Í×¿Í¡õ±«µÜæÆ¤¬W¼ç±é
²£°æÌ«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿·²ò¼á¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÈß·¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡Ù¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØBLUE FIGHT ¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÇµ¹Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢avex¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡¢ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENIC¤Î±«µÜæÆ¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ê¥¥ß¤È¡¢·Ð¸³¥¼¥í¤Ê¥ª¥ì¤¬¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëÏÃ¡£¡Ù¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ç¤Ïºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²£°æÌ«¡¿¤è¤³¤¤¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ê±é¡§µÈß· Í×¿Í¡Ë
²ñ¼Ò°÷¡£´¶¾ð¤¬´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¡£½¢¿¦¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Å¾¶Ð¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÁá¡¹¤Ë¹Ò¤Ë¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¹â¹»»þÂå¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹Ò¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
²£°æÌ«Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹µÈß·Í×¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢²¹¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢Ì«¤ÈÆ±¤¸¤¯¥«¥á¥é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ëÈï¼ÌÂÎ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬Í§¾ð¤ò°é¤ß¡¢°¦¾ð¤ËÇº¤ß¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¸÷±É¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌ«¤È¹Ò¤Î10Ç¯´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬³§ÍÍ¤ÎËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÃæÇµ¹Ò ¡¿ ¤Ê¤«¤Î¡¦¤ï¤¿¤ë ¡Ê±é¡§±«µÜæÆ¡Ë
ÃÏ¸µ¤Î¼Ì¿¿Å¸¶ÐÌ³¡£´¶¾ð¤¬Á´¤Æ´é¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤À³Ê¡£3Ç¯´ÖÊÒ»×¤¤¤òÙ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±À³ÏÃ¤ËÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì«¤Ø¤ÎÎø¿´¤òÉõ°õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¹¥¤¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤é¤ìÉ½¾ð¤¬Ë»¤·¤¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃæÇµ¹ÒÌò¤Î±«µÜæÆ¤Ç¤¹¡ªËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ê¤Î¤È¤µ¤é¤Ë¤ÏW¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍ×¿Í¤¯¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÏËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â³ä¤ÈÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ÇÉ½¸½½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ê´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤ËË¾¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤È¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¿¤«¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀµÄ¾¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¡¢¤½¤ó¤Ê½ã¿è¤Ê¹Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÌ«¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¢¡¸¶ºî¼Ô¡§¤í¤¸»á¥³¥á¥ó¥È
¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¦±ÇÁü¤ò½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢»ä¤Î¿´¤ÏÌö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì«¤È¹Ò¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£·îÊÂ¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´ÆÆÄ¡§Á¥±È¿¿¼î»á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì«¤È¹Ò¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±À³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½½Ç¯´Ö¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î·Á¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢·ëËö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤Å¤¡¢Î¥¤ì¡¢¤Þ¤¿¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ì«¤È¹Ò¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¾ÅÆî¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇËÜÅö¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â©¤Å¤¯ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£W¼ç±é¤ÎµÈß·Í×¿Í¤µ¤ó¡¢±«µÜæÆ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¿¿¤ËÇ÷¤ë¤ª¼Çµï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¤í¤¸ÀèÀ¸¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¿¹Ìî¥Þ¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊµÓËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë²£°æÌ«¡ÊµÈß·¡Ë¤ÈÃæÇµ¹Ò¡Ê±«¡Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ø¹Ô¤¯Ì«¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¹Ò¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÉô²°¤ÇÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉõ¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤¹¤é¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ì¿¿´Û¤ÇÆ¯¤¯¹Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ì«¤«¤éÅ¾¶Ð¤ÇÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¿´Ìö¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¹Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¹¥¤¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÅâÆÍ¤ËÌ«¤¬Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡Ö²¶¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¡×¡ª¡©
¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë´ò¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡ÖÎø¿Í¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤è¤ê¤â¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¹Ò¤Ï¤¹¤°¤ËÃÇ¤ë¤¬¡¢Ì«¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ÆÍ§¤æ¤¨¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤Î1¥ö·î´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û