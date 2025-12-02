【じゃあ、あんたが作ってみろよ 第9話】鮎美、仕事で思い悩む勝男にある提案をする
【モデルプレス＝2025/12/02】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第9話が、2日に放送される。
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
太平（楽駆）のバーでのメキシカンフェス当日。渾身のメキシカン風春巻きを来場者に振る舞う鮎美（夏帆）をまぶしく見ていた勝男（竹内涼真）は、椿（中条あやみ）の後押しもあり、鮎美に自分の思いを打ち明けようとするが…。
一方、鮎美は付き合っていた頃とは明らかに変わった勝男に触れ、勝男との関係についてぼんやりと考え始める。そんな中、フェスの春巻きを食べた有名フードプロデューサーから鮎美に「一緒に店を出そう」との誘いが舞い込み…。
その頃勝男もまた職場で、新規案件のプロジェクトリーダーに任命されていた。しかし、タッグを組むことになった事業戦略部の柳沢（濱尾ノリタカ）は仕事よりプライベート優先で、真っすぐ泥臭く仕事に取り組む勝男と、仕事のスタンスの違いから衝突してしまう。
そして、思い悩む勝男を見た鮎美は、ある提案をするが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」第9話あらすじ
