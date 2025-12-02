今日2日は関東では雲が広がりやすいですが、晴れ間がでる見込みです。最高気温は17℃前後で、この時期としては暖かいでしょう。明日3日は沿岸部を中心に雨が降り、日中も気温の上がり方は鈍くなりそうです。4日(木)は関東にも今季これまでで一番の寒気が流れ込み、東京都心の最高気温は11℃とクリスマス頃の寒さとなるでしょう。

今日2日までは師走としては暖かい

昨日1日は東京都心で最高気温が20.0℃と10月下旬並みとなるなど、師走とは思えない暖かさとなりました。





今日2日は、関東では雲が広がりやすいものの晴れ間がでて、日中はこの時期としては暖かいでしょう。最高気温は東京都心では17℃と11月中旬並みとなりそうです。風も弱く、昼間は寒さはない見込みです。

明日3日は冷たい雨 4日(木)はクリスマス頃の寒さ

明日3日は関東では雲が多く、沿岸部を中心に雨が降るでしょう。最高気温は15℃に届かない所が多く、東京都心は14℃と平年並みになりそうです。



4日(木)は関東にも今季これまでで一番の寒気が流れ込むでしょう。平野部では広く晴れますが、最高気温は10℃前後となりそうです。東京都心は11℃と12月下旬並みで、クリスマス頃の寒さになるでしょう。北風も強まり、いっそう寒く感じられそうです。ダウンジャケットや冬のコートが活躍する見込みです。北部の山では雪が降り、警報級の大雪となる恐れもあります。峠越えの車は冬用タイヤの装着をするなど、冬の備えをお願いします。



5日(金)の朝は冷え込みが強まり、最低気温は東京都心で3℃と霜が降りるくらいの冷え込みとなるでしょう。さいたま市は0℃と氷が張るくらいの冷え込みに。宇都宮市や水戸市など北部では氷点下の冷え込みとなるでしょう。



一気に冬本番の寒さとなりそうです。今日のうちにダウンジャケットや暖房器具の点検など冬支度を進めておくと良いでしょう。