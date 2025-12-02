お風呂から出たい猫ちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は77万回以上表示され「かわいいですね」「尊い…」とのコメントが寄せられていました。

【写真：お風呂から出たい猫ちゃん→ドアの隙間から…必死な様子がかわいすぎる】

謎すぎる！ドアの隙間から出てきた前足の正体

Xアカウント「うぐ」に投稿されたのは、お風呂から必死に出ようとする猫ちゃんの姿。わずかに開いているお風呂のドアから顔と前足を出しているのは猫のさしみちゃん。伸ばした前足が猫っぽく見えない、不思議な瞬間です。

さしみちゃんがなぜお風呂にいるのか、それはシャンプーではなく、お風呂のフタの上で温まっていたからでしょう。お湯を張った湯船のフタの上に乗り、その上からタオルをかけてもらうこともあったようです。お風呂から出るときに体を拭くためのタオルを取ろうとする人間の動きにも見えますね。必死な顔も可愛いさしみちゃんでした。

必死な顔が「可愛い」の声

お風呂にいるさしみちゃんを見たXユーザーたちからは「うちの子も風呂場入りたがる癖に音響くからか怖がるんだよね 入り切ってから扉閉めると「え⁉️」てなって慌てふためく」「必死！！でも可愛い、癒されます」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「うぐ」では、さしみちゃんと同居猫のしじみちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「うぐ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。