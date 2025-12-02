みたらし団子の魅力を表現！中島大祥堂「みたらし饅頭 やわもっち」

中島大祥堂が、みたらし団子の魅力を表現した新商品『みたらし饅頭 やわもっち』。

大阪の食文化である“みたらし”の味わいをお土産として楽しめる一品が、2025年12月1日(月)より販売中です。

中島大祥堂「みたらし饅頭 やわもっち」

発売日：2025年12月1日(月)

価格：4個入 626円(税込) / 8個入 1,252円(税込)

販売場所：PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内（期間限定）、なにわ名物いちびり庵 えびすばし本店 他

大阪に根付く「みたらし団子」の魅力を、日持ちのするお土産菓子として再現した新商品。

みたらし餡の上品なうまみ、醤油だれの香ばしさ、そして「やわらかくもっちり」とした食感が調和した、奥深い美味しさが特徴です。

味わいと食感

旨味を効かせたみたらし餡を、卵をたっぷりと使ったカステラ生地で包んだ構造。

天面にこだわり醤油だれを塗布して焼き上げることで、香ばしさをプラスしています。

みたらし餡のもっちり感と生地のやわらかさが一体となり、食べ応えがありつつも軽やかな食感を実現。

パッケージデザイン

親しみやすさを意識したパッケージデザイン。

大阪土産として気軽に手に取りやすい見た目に仕上げられています。

個包装パッケージ

配りやすさも考慮された個包装タイプ。

甘じょっぱい味わいと香ばしさは、お茶請けにもぴったりです。

大阪ならではのみたらしの味を、手軽に持ち帰ることができる『みたらし饅頭 やわもっち』。

旅行や出張の際のお土産として、大阪の新しい味覚を楽しんでみてくださいね！

中島大祥堂「みたらし饅頭 やわもっち」の紹介でした。

