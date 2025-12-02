毎年恒例の「現代用語の基礎知識 選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に発表された。年間大賞には、高市早苗首相（６４）の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。

同日、都内で行われた表彰式には、国会期間中で働いて働いている真っ最中の高市氏が、多忙の間隙（かんげき）を縫って出席。「『働く』の言葉にスポットライトを当てていただいたことに感謝申し上げます」とにこやかに謝意を表した。

初の女性首相に選出された時と同じ、ブルーのスーツで壇上に上った高市首相は「まぁ、賛否両論いただきました」と苦笑い。「日本国の国家経営者として国家、国民の皆様のために貢献したい思いがございました」と思いを述べた一方で「決して多くの国民の皆様に働きすぎを奨励するような意図はございません。長時間労働を美徳とするような意図もございません。そこはどうか、誤解のなきようにお願いをいたします」と念を押すように発言の正当性を強調した。

今回の受賞語は、高市氏が自民党総裁選で第２９代総裁に選出されたときのもの。同時に「ワークライフバランスという言葉を捨てます」とも宣言したことに、当時の石破茂首相から即座に「大丈夫かぁ〜？」と心配されるほど世間に論議を巻き起こした。その後、高市氏は日本初の女性首相誕生という歴史を作った。

現役首相が年間大賞の受賞者に選ばれたのは、０９年「政権交代」の鳩山由紀夫氏以来、１６年ぶり４人目。「ブッチホン」の小渕恵三氏（９９年）、「米百俵」などで受賞の小泉純一郎氏（０１年）は表彰式に出席したが、鳩山氏は欠席だった。

選考委員を務めた漫画家・やくみつる氏（６６）は「流行語の質がだいぶ変わってきた」と説明。「以前は本当に人の口の端にのぼる言葉だった。最近は共通の流行語が誕生しにくい代わりに、何か耳に残る言葉、あるいは心に刺さった言葉が新しい、広義の流行語となりつつある」と総括した。

◆長嶋さん特別賞「ミスタープロ野球」

この日は、選考委員特別賞として「ミスタープロ野球」が選ばれた。

６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督・長嶋茂雄さんの功績をたたえたもの。表彰式では、１９９６年に「メークドラマ」で年間大賞を受賞したときの長嶋さんの様子が写真で紹介された。

元ＮＨＫアナで、この日の司会を務めた宮本隆治氏は「長嶋さんは『優勝は出会い頭のようなものでした』とおっしゃっていました。出会い頭って、だいたい交通事故で使うんですけども…。独特の表現だなぁと思いましたね」とにこやかに回想。選考委員会は「日本プロ野球を国民的スポーツとした象徴的な存在であった。長嶋茂雄さんこそ永久に不滅です」との追悼のメッセージを送った。

〇…報知映画賞で作品賞など３冠に輝いた「国宝（観た）」がトップテン入り。選考委員会は「動画配信サービスが普及している現在、この記録的数字は劇場に足を運ぶ人の熱量そのものを表している」と高く評価した。邦画実写の歴代最高興行収入の原動力となった「国宝観た？」という口コミでの波及効果にも言及。出演した吉沢亮や横浜流星、田中泯の演技に加えて、映像の美しさを取り上げ「実際の歌舞伎も観たくなる現象を生んだ」とした。