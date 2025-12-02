２０２５年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。スポーツ報知では「オレの原動力」と題した連載で、出場予定の選手を紹介する。

＊ ＊ ＊ ＊

◆３年ぶり２回目出場 長野泰雅（２２）＝福岡地行＝ ロピアフジサンケイクラシック優勝

初優勝がゴルフへの意識を変えた。９月に初日から首位を守る完全Ｖ。「自信がついた。全部完璧を求めるため、練習時間を長くした」。ラウンド後の練習時間は倍以上に増え、時には日没までクラブを振るようになった。メジャー優勝、将来的な海外挑戦を目指し、名前が米ツアー歴代最多８２勝のタイガー・ウッズ（米国）に由来する２２歳は「もっと上に行きたい」と目線を高くした。

ゴルフに打ち込む傍ら、息抜きは「ボートレース」だ。人生で初めて舟券を購入時は「２５００円が１５万円になった。ビギナーズラックだった」と明かす。舟券を買わず、ボートレース場やネット中継で純粋にレースを楽しむことも多い。「考えるのが好き。選手やレース場、モーターの特徴を調べて、自分の考えが思い通りに行くとうれしい。ゴルフと一緒ですね」。コースや天候など状況に応じた戦略や状況判断など通じる部分は多い。

推し選手の１人はＧ１で５勝を誇るホープの関浩哉（３１）だ。「若い中で一番うまくて、（勝ちにくい）外（コース）からでも攻めるレースをする」と注目し、自身と重ね合わせる。「僕はレースもゴルフもまくったり、攻めるのが好き。ＪＴカップもどんどん攻めたい」。賞金ランク２８位の出場から下克上をもくろむ。

プロ５年目。持ち前のショット力に加え、今春から専門コーチの指導を受けてパッティング精度も上がった。ＪＴカップは初出場で１５位だった２２年大会に続く２回目。「うまい選手ばかりだけど、３０人と少ないから勝てるチャンスはある。優勝したい」と気合をみなぎらせた。（星野 浩司）

◆長野 泰雅（ながの・たいが）２００３年５月６日、福岡・篠栗町生まれ。２２歳。父の影響で９歳でゴルフを始める。沖学園高１年時に国体で個人、団体戦の２冠。２１年にプロ転向。ツアー初参戦の２２年日本オープン３位。昨年は賞金ランク５７位。１７０センチ、７５キロ。