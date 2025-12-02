濃厚な苺の風味！ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」
ブルボンから、苺チョコレートのなめらかなおいしさを組み合わせた「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」が登場。
2025年12月2日(火)より、期間限定で販売中！
冬の季節にふさわしい、特別なくちどけを楽しめる新商品です。
ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」
発売日：2025年12月2日(火)
価格：オープンプライス
内容量：12個
販売場所：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：9カ月
冬の季節に合わせて、なめらかなくちどけにこだわったアルフォートです。
ひとくち食べると口の中に広がる苺の甘酸っぱさと、ビスケットのほろ苦さが特徴。
この時期だけの贅沢な味わいを楽しめます。
アルフォートミニチョコレートくちどけ苺
チョコレートには、生換算で重量比40％の苺パウダーを配合しました。
濃厚な苺の風味がしっかりと生きています。
組み合わせるビスケットは、全粒粉入りのほろ苦いココアビスケットです。
２つの素材が織りなす絶妙なマリアージュを堪能できます。
冬に恋しくなる、濃厚で甘酸っぱい苺のチョコレート。
ほっと一息つきたい時にぴったりのスイーツです。
ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」の紹介でした。
