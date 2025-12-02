ＪＲ横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」（横浜市西区）が、来年２月末で閉店する。

若者向けのアパレル店舗としてスタートし、近年は「体験を売る」スタイルに転換していたが、売り上げが落ち込んでおり、約３０年の歴史に幕を閉じる。

同店は１９９６年、建て替えられた高層ビル「スカイビル」の完成と同時に入居。地上２〜８階と地下１〜２階に約８０のテナント店舗をかかえ、昨年度は１１３０万人が来場した。１１月３０日に同店を訪れた東京都大田区の女性（２９）は「服を選びによく来ていたので閉店は寂しい」と話した。

当初は若者、特に若い女性向けのアパレルを主力として販売し、９８年度には２５５億円を売り上げた。２０１０年代頃からファストファッションが台頭し、電子商取引（ＥＣ）も普及したため、体験型の商品を強化。ポケモンの公式ショップ「ポケモンセンターヨコハマ」をオープンするなどしてきた。だが、昨年度はテナントやイベントの売り上げの取扱高が、１２４億円に落ち込んでいた。

１２月５日からは「閉店大感謝祭」を開催予定で、運営元の丸井グループによると、各テナントでのセールや、ノベルティーグッズのプレゼントなどを検討しているという。

同店の閉店を受け、県内のマルイ系列は戸塚モディ（横浜市戸塚区）、マルイファミリー溝口（川崎市高津区）、海老名マルイ（海老名市）の３店舗になる。