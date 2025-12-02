吉澤要人＆雨宮翔、BLドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』で初主演 “じれキュンラブコメディ”【コメント全文】
吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）が、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（2026年1月12日スタート、毎週月曜 深1：29〜）でW主演を務めることが2日、発表された。吉澤はドラマ初主演、雨宮はドラマ初出演での初主演となる。
【役写真】カメラを手に…海辺での吉澤要人＆雨宮翔
本作は『第15回BLアワード2024』で「ラブコメランキング」第5位を受賞したろじ氏による同名コミックス（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）が原作。感情が表情に出ないのに言葉と行動はまっすぐな湊と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない航が、恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な“じれキュンラブコメディ”となる。高校生の頃、写真をきっかけに親友になった2人の関係が、湊の「俺と同棲して」という直球すぎるひと言から動き出していく。「恋と友情」という共感を呼ぶテーマを軸に、写真を通して伝える2人だけの愛情表現を爽やかな映像で届ける。
監督は『体感予報』（MBS）、『25時、赤坂で Season2』（テレビ東京）の船曳真珠氏が担当。脚本は『VRおじさんの初恋』（NHK）、『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』（読売テレビ）の森野マッシュ氏が務める。
吉澤は、会社員の横井湊（よこい・みなと）を演じる。湊は、感情が顔に出ないため人付き合いが苦手。就職で北海道にいたが、転勤で地元に戻ってきて早々に航に「同棲して」と伝える。高校時代、写真を通して自分のことを理解してくれた航に心を許している。
雨宮は、地元の写真館に勤務する中乃航（なかの・わたる）を演じる。感情がすべて顔に出るが、本音が言えない性格。3年間片思いを拗らせていたため、同棲話に素直に「うん」と言えない。大学卒業後、湊への恋心を封印しようとしていたが、再会すると好きを自覚させられ、表情が忙しい。
【コメント全文】
■吉澤要人
横井湊役を演じさせていただきます吉澤要人です。この素敵な作品で主演を務めさせていただけることに喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。
初めて原作を読ませていただいた時、温かな世界観とそこに生きる人々の優しい気持ちに心が温まりました。僕自身、湊と同じくカメラが大好きです。ファインダー越しに見る被写体は言葉ではない何かで、特別な感覚を届けてくれる。そう写真を撮っている時に感じています。この作品では、カメラを通じて出会った2人が友情を育み、愛情に悩み、2人だけの特別な形を見つけていきます。その姿をぜひ楽しんでいただけたら光栄です。
時には笑って、時には泣いて、そんな湊と航の10年間を一緒に過ごしましょう！このドラマが皆さまの毎週の楽しみになることを願っています！
■雨宮翔
中乃航役の雨宮翔です！僕自身初めてのドラマ撮影なのとさらにはW主演ということでしたので出演が決まったときからすごくワクワクしていました！
要人くんとの掛け合いは本読みの段階から不思議なくらい違和感なく、僕も割と等身大の自分で表現できるような役でもあるので大変な期間になると思いますが、楽しんで撮影に望みたいと思います！とてもまっすぐで何かと顔に出てしまい正直でかわいらしさもあり何かあれば考え込んでしまう。そんな純粋な航の行動にも注目してもらいながら湊とのストーリーを楽しんでいただけたらうれしいです！！
■ろじ氏（原作）
主演のお2人が写真を撮り合う映像を初めて拝見した時から、私の心は躍っています。この時にようやくドラマになるという実感が湧いたのだと思います。湊と航が実在したらこんな空気が流れるんだろうなと。この時にそう思えたのは、それまで作品に寄り添ってくださった製作陣の皆さまのおかげです。月並みな言葉ですが、この機会をいただき本当に感謝しています。
この作品が俳優の皆さまにとっても、製作陣の皆さまにとっても、良い機会となっていることを願います。そして、視聴者の皆さまに楽しんでいただけることを何より願っています。
■船曳真珠氏（監督）
このドラマは、湊と航が出会ってから同棲に至るまでの10年間、少しずつ関係を変えながら、“自分たちだけの形”を探していく姿を描いています。物語の魅力は、結末そのものではなく、近づき、離れ、また惹かれ合う、その一つひとつの瞬間にあるはずです。湊と航のことがすごく愛おしくなって、2人が湘南という場所で本当に日々を生きているんじゃないかと感じられるような、息づく作品を目指しました。
W主演の吉澤要人さん、雨宮翔さんのフレッシュで真に迫るお芝居、原作者のろじ先生の繊細であたたかな世界観、森野マッシュさんの鮮やかでエモーショナルな脚本、そして全キャスト・スタッフの皆さんの力が重なって、とてもすてきなドラマが出来上がりました。1人でも多くの方に届きますように…！
