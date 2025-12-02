修理中のバイクに可燃性液体かけ“大炎上”…工場が大パニックに　ビルが解体作業中に崩落する一部始終も　トルコ

トルコにあるバイクの修理工場で、修理中のバイクが燃え上がる様子がカメラに捉えられた。作業員が火を消そうと焦って可燃性の液体をかけてしまい、さらに炎上。工場内は混乱に包まれた。一方、首都アンカラでは、解体中のビルが崩壊し、街が混乱に陥った。

修理中のバイクが一瞬で大炎上

トルコにあるバイクの修理工場で撮影されたのは、一瞬で炎に包まれたバイクの姿だ。どうしてこのような事態に発展したのか。

火事が起きる前、修理作業をしていた2人。すると電気ケーブルから発火してしまう。

なんとか消し止めようと、手で押さえたり、フーフーと息を吹きかけたりする。

そして、1人がボトルに入った液体をかけた瞬間、大炎上した。

実はボトルの中に入っていたのは可燃性の液体だった。文字通り“火に油を注ぐ”形になってしまった。

工場内は大パニックに。毛布をかけて消火を試みるも効果はなく、その後、消火器を使ってなんとか消し止めることに成功した。

解体ビルの崩落で白煙が街覆う

一方、トルコの首都アンカラでは、解体中のビルが崩壊する瞬間が撮影された。

辺りは一瞬にして真っ白になり、すぐ横を走っていた車や近くにいた人たちからは驚き、戸惑う様子も確認できる。

現場の救助隊は、「声が聞こえる人はいますか！いたら反応してください」と声をかけ、救助者を捜索していた。

しかし、この事故でがれきの下に取り残された人はおらず、ケガ人もいなかった。当時、道路を封鎖するなどの安全対策は取られていなかったという。

なぜビルは崩壊したのか。地元メディアは、重機がビルの柱を破壊した際、一気に崩れ落ちたと伝えている。

（「イット！」 11月28日放送より）