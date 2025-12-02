加藤ローサ、テレ東連ドラ初主演決定 理想高く“婚活”に挑む37歳女性役 共演に3時のヒロイン・福田麻貴【コメントあり】
テレビ東京は2日、2026年1月9日からドラマ24『婚活バトルフィールド37』（毎週金曜深0：12〜）を放送すると発表した。主演をテレ東連ドラ初主演となる加藤ローサが務める。
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く、同名漫画。株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディー。
映画『いちばんきれいな水』（2006）で演じた透明感あふれるヒロインを演じて話題に。その後も、ドラマ『きみの継ぐ香りは』（TOKYO MX）ではダブル主演を務め、現在もドラマ『推しの殺人』（読売テレビ）に出演中など、多彩な役柄を通して確かな演技力を発揮している加藤。そんな加藤が今回演じるのは派遣社員として働く37歳の独身女性・赤木ユカ。容姿端麗で自他ともに認める美人だが、自己肯定感が異常に高く、理想は“高収入イケメンとの結婚”。婚活パーティー・アプリ・街コン・代理婚活まで、あらゆる戦場に飛び込んでいく。失敗しても立ち上がるタフさと、時折見せる素直さが愛おしい“最強の勘違いヒロイン”を加藤が迫力満点に体現する。
赤木の前に現れる“こじらせ理論派”・青島智恵子役には、数々のバラエティー番組で活躍し、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）に出演するほか、脚本・演出も手がけるなど多彩な才能を発揮する人気お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴。福田が演じる青島は、赤木と同じく37歳で、婚活歴8年の大ベテラン。 かつては経済産業省に勤めていた元キャリア官僚という異色の経歴を持ち、婚活を合理的に分析。感情で突撃する“勘違いヒロイン”・赤木とは正反対に、データと理屈で戦場を分析する“理論派”でありながら、恋愛偏差値はゼロ。赤木とは水と油の存在として、物語のもう一つの軸を担う。
赤木ユカと青島智恵子の役写真も一挙解禁。ウエディングドレス姿の2ショットは、夢見るような笑顔の赤木と、冷静な真顔を崩さない青島という、二人の対照的な表情が印象的な一枚となっている。合せて、赤木の「勝負デート服」と青島の「機能性オフィス服」というソロカットも公開された。
【コメント】
■加藤ローサ
ドラマ『婚活バトルフィールド37』に、赤木ユカ役で出演させていただきます。赤木は、元彼への未練に蓋をして婚活の世界へ飛び込む37歳女性です。婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら「今の時代はこんなことになっているの!?」と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたらうれしいです。青島がそばにいるので今のところ安心です！
■福田麻貴(3時のヒロイン)
ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります。そして私が演じる青島は、いうならば“データ婚活”の女！歩く婚活辞典。婚活AI。オファーをいただいたとき、まずはこんないい役を任せていただけることがすごくうれしかったのと、自分と共通点の少ない役を演じるのが初めてなので、とてもワクワクしました！原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです。
■原作：猪熊ことり
『婚活バトルフィールド37』がドラマ化されて大変うれしいです。ほとんどの方が原作を知らないと思うので説明いたしますと、原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います。またドラマ化にあたり素敵な俳優さんたちと脚本家さん、制作の方々に恵まれました。本作は非常に幸運です。ドラマの放映を楽しみにしております。
