英BBCが怒る中国側に異論？　旧日本兵の写真を巡るブライトンのSNS投稿に見解「問題は純粋なミスだった」

三笘も所属するブライトンの投稿が波紋を広げている(C)Getty Images

何気ない投稿が国際的な“炎上騒動”に発展した。

物議を醸しているのは、日本代表MF三笘薫が所属するプレミアリーグのブライトンが発信したSNS投稿だ。

同クラブはプレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント（第1次世界大戦中のクリスマスに休戦したことを記念する大会）の開催を祝し、アカデミーチームの公式Xにおいて、旧日本陸軍兵士がプリントされたボードを手にする三笘とアカデミー選手の2ショット写真を発信。これがプレミアリーグファンも少なくない中国側の大ヒンシュクを買う形となった。

事態を重く見たクラブは即座に投稿を削除。公式サイト上で「最近の投稿でアカデミーのプレミアリーグ・クリスマス休戦トーナメントへの参加について触れたことにより、中国で生じたあらゆる不快感に対して、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。さらに「私たちは中国のファンの皆様をとても大切に思っており、決して不快感を与える意図はありませんでした」と釈明した。

もっとも、クラブの謝罪を受けてもなお、中国側の怒りは収まる気配がない。ネットメディア『網易』は、「何よりも言語道断なのは、ブライトンが一切不適切な行動であったことを認識せず、プラカードを持っている写真を公式ウェブサイトにも掲載したことだ」とクラブの責任を追及。事態は悪化の一途を辿っている感すらある。