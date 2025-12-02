県代表拳士が多彩な技の演武で飛躍「少林寺拳法」護身術と精神を鍛える日本発祥の武道《長崎》
静寂を切り裂く掛け声。
流れるような動きから繰り出されるキレのある技。
護身術と精神を鍛える日本発祥の武道「少林寺拳法」です。
【NIB news every. 2025年11月13日放送より】
（大村西道院 坂口 勝浩 道院長）
「目的は人づくり。手段として、少林寺拳法の技もそう。体を鍛えることと精神を鍛えること」
大村市にある「大村西道院」。
少林寺拳法の師範クラス、正範士7段の坂口 勝浩さんが週2回、小学生から60代までの約30人の拳士を指導しています。
少林寺拳法の競技は突きや蹴り、投げ技などを組み合わせた「演武」。
この日は「大村西道院」以外の選手も含め、県代表の拳士が集まりました。
動きを入念に確かめるのは、発達障害があり県立虹の原特別支援学校に通う三嶋 優心さん。
（三嶋 優心さん）
「映画で誰かを助けるのを見て、かっこいいと思った。学校生活で頑張ろうという気持ちになる」
入門当初の6年前は人見知りをしたり文字を読むことが苦手でしたが、武術への憧れから稽古を続けてきました。
（正範士七段 坂口 勝浩さん）
「来たばかりの頃はまだ人見知りをする感じだったが、だんだんと続ける間に、最初は黄色帯から、緑帯、茶帯となった。ひとりでも 演武がちゃんとできるし、たくましくなってきた」
全国大会では、障害のある選手が出場する「マイシード」と呼ばれる部で単独の演武に臨みます。
（三嶋 優心さん）
「中段を突くときに、間違えて上段を突いてしまうことがある。自分で次は何すればいいか考えて行動している」
全国の舞台に向け、技を磨いています。
気迫みなぎる演武を見せるのは、45歳以上のマスターズの部に出場する、元警察職員の黒崎俊之さん 68歳と、特別支援学校職員の安永雅さん 51歳。
ともに30年以上の競技歴を持つ、熟練ペアです。
（黒崎 俊之さん）
「相手がついてきたら、それを受けたり反撃を加えたりしながら一つのものを作り上げていく。技の正確度とか見栄えなど(が重要)」
出場する部門は「組演武」。
基本の型に沿って、攻撃と防御を交互に行いながら2人1組で演武します。
一方で若い世代の出場も…。
本田にこさんと、白木 蒼さんペアはともに小学4年生。
こちらも2人で心を合わせた「組演武」で、初めての全国大会に挑戦します。
（本田にこ選手）
「下がるときにまっすぐ。動きを変える時に気合いを入れたい」
（白木 蒼選手）
「自分の身も守れるし、楽しい。組むところのかっこよさを観てほしい」
年齢や経験も異なる拳士たちが見据える、全国の大舞台。
（黒崎 俊之さん）
「私は年配の方に入るのではなかろうかと思うが、若い人の中でどこまでできるか頑張ってきたい」
（三嶋 優心さん）
「全国大会では、気合いを入れて頑張りたい。元気よく突き、蹴りをやってメダルをできればもらって帰りたい」
飛躍の思いを拳に込めて、演武に臨みます。
（三嶋 優心さん）
「えいっ！」