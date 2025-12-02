「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「それっぽいことを言う人」が一番いらない

職場にひとりはいる、「なんでも語るが、自分では動かない人」。

そんな人を、社内では密かに「評論家ポジション」と呼ぶことがあります。

経験も年次もそれなりにあるのに、現場での行動はゼロ。

会議ではそれっぽいことを言うが、実行には関与しない。まさに評論家です。

この「評論家ポジション」は、特に40歳を超えてから顕著になります。

部下に指示を出すでもなく、自分で手を動かすでもなく、「戦略的に見て〜」「本質的には〜」と抽象論ばかり語る姿は、若手の信頼を集めるどころか、チームの熱量を一気に下げてしまうのです。

現場から信頼されない「中間層」の末路

こうした人物は、「経営層」と「現場」の間に漂う存在になりがちです。

しかし、経営視点で物事を判断できるわけでもなく、現場のリアルを理解しているわけでもない。

そのため、実行力のあるリーダーとは真逆の「ノイズ源」として扱われてしまうことも。

本人にその自覚がないまま、どんどん発言だけが先行し、責任あるポジションから外されていく。

そして気がついた時には、どのチームにも属せず、実質的に「名ばかり管理職」として浮いた存在になるのです。

会社にとっても、本人にとっても損でしかない

この状態の何が問題かといえば、会社にとっても、本人にとっても「何ひとつ得がない」という点です。

組織は動かず、本人も成長せず、周囲との信頼関係は悪化する。

年収に見合う成果も上がらず、結果として人件費の無駄とみなされ、リストラ候補になるリスクも高まります。

本人も、何かを変える勇気を持たないまま、「誰も自分を評価してくれない」と不満を抱え続ける。

これほど不幸な働き方はありません。

変わる勇気がないなら、去るのも選択肢

「評論家ポジション」にとどまっている限り、何も始まりません。

周囲を巻き込む実行力を持つか、自らリスクを取って動くか。

それができないのであれば、「環境を変える＝会社を辞める」という決断もまた、自分の人生を前向きに進める手段の一つです。

「評論」よりも「実践」。組織の中で本当に価値を生むのは、手を動かす人です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。