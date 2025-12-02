タレントで実業家の川崎希（38）が1日、自身のブログを更新。夫でモデルの"アレク"ことアレクサンダー（42）がクレジットカードを紛失したことを報告した。

川崎は「アレクがまたクレジットカードなくしたみたい。。。(私のクレカのファミリーカードだから私が手続きしなきゃいけないやつ) ちなみにクレカ紛失は今年2回目です」と報告し「先週末のお出かけでも駐車券なくして紛失の追加料金払ったり、、、(写真は駐車券探してるとこ)」と明かし、アレクサンダーの写真をアップした。

続けて「駐車券は1年で30回くらいは紛失するかな?月に2,3回はあるから 先月アレクがなくした車の鍵もまだ出てこないしとにかく無くしものでの出費がかなりかかる」とぼやいた。

さらに「そしてよく警察の落とし物センターに電話するから電話帳に登録してるみたいで、無くすとすぐ連絡してる はぁ 今からクレカ再発行手続きがんばります。。。」とつづった。

また、アレクサンダーも自身のブログで「やべ またクレジットカード無くしたかも のんちゃんにバレた ありゃりゃりゃ」と打ち明けた。