DeNA¤äµð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡¡»°¾åÊþÌé¤µ¤ó¤¬¸ÅÁã¡¦ENEOS¤Ø¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¡×
ENEOSÌîµåÉô¤Ï1Æü¡¢»°¾åÊþÌé¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°¾å¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î36ºÍ¡£¸©Î©´ôÉì¾¦¤«¤éË¡À¯Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËJX-ENEOS(¸½¡§ENEOS)¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñÏ¢ÇÆ¤È¡¢2012Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î4°Ì»ØÌ¾¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é65»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò½õ¤±¤ëÎÏÅê¤òÂ³¤±¡¢2019Ç¯3·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢12Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢»°¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö2013Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤ò¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤òÂàÃÄ¤·¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ENEOS¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡¢¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤â¡Ö¤«¤Ä¤ÆENEOSºßÀÒ»þ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Á¡¼¥à¤ÎÏÂ¡Ù¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£