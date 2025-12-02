¸µÆú¥³¥ó¡õ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¦º¬ËÜÆä¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÈäÏª¡¡¡Ø´ãº¹¤·¤ÇÅÁ¤ï¤ë¿§µ¤¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡Ù2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤äVtuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëº¬ËÜÆä¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø´ãº¹¤·¤ÇÅÁ¤ï¤ë¿§µ¤¡Ù¤È¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡È¤Í¤â¥Ü¥Ç¥£¡ÉÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëº¬ËÜÆä
¡¡¡Ø´ãº¹¤·¤ÇÅÁ¤ï¤ë¿§µ¤¡Ù¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î³¤¤ÈÎ¹´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡È¤·¤Ã¤Ý¤ê²¹ÀôÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢³¤¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ó¥¥Ë¤ÇÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷Ï¤²³¤ò»È¤Ã¤¿ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ëÀþ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»æ¤Ç¤Ï²¹Àô¤«¤éÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡È´ãº¹¤·¤ÇÅÁ¤ï¤ë¿§µ¤¡É¤ò±é½Ð¤·¡¢°µ¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¡È°ÛÀ¤³¦Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦º¬ËÜÆä¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£RPG¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÎÓ¤Ç¶¯Å¨¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÀï»Î¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤ÈËÉ¶ñ¤ò³°¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀï»Î¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¤Ï¡È¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£RPG¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÁ¸±¤ÎÅ¿Ëö¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¹½À®¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ºîÃæ¤Ë¤ÏµÙÂ©¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤äÀîÊÕ¤ÇÎÃ¤à¥«¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Çò¤¤½ÀÈ©¤ä³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥Ã¥×¡¢Ë¤«¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤È¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤°Â¤é¤®¤ÎÉ½¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¬ËÜ¤Ï¡¢22Ç¯4·î¤Ë¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤òÂ´¶È¤·¡¢Vtuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Î»Ñ¤Ç¼¡¸µ¤ò±Û¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî»ì¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£24Ç¯7·î¤è¤ê¡¢À¶Îµ¿Í25 Âè103É×¿Í À¶Æä¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
