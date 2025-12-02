NY株式1日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均　　　47289.33（-427.09　-0.90%）
S＆P500　　　　6812.63（-36.46　-0.53%）
ナスダック　　　23275.92（-89.77　-0.38%）
CME日経平均先物　49445（大証終比：+145　+0.29%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。今週から師走相場に入る中、売り優勢で１２月はスタート。先週は１１月相場を力強い展開での締めくくったが、本日は反動減が出ていた模様。

　ここに来てＦＲＢの利下げ期待が急速に高まり、短期金融市場では来週のＦＯＭＣでの利下げをほぼ確実視している。また、エヌビディア＜NVDA＞は相変わらず上値が重いものの、今度はアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が好調で、ＡＩバブルへの警戒感が一服していることも米株式市場をサポートしている。ただ、本日は逆の動き。

　高値警戒感は依然として根強くある模様で、本日は市場全体のリスクセンチメントの先行指標となっているビットコインが急反落しており、月初の株式相場にとって良い兆候ではないとの指摘も聞かれた。ＶＩＸが先週、過去１２カ月平均を下回る水準まで低下していた点も、逆に不安の予兆との受け止めもあるようだ。

　一方、楽観的な見方では、「１２月のＳ＆Ｐ５００は１９５０年以降の記録で平均１％超上昇しており、年間で３番目に強い月となっている。ＡＩ関連株の高バリュエーションに対する懸念で１１月前半は荒れ相場だったが、先週の上昇を踏まえると、１２月はやや楽観的に見ている。ＦＲＢの利下げ期待が高まるにつれて、株式市場はより安心感を強めているようだ」といった声も出ている。

　暗号通貨関連株が下落。ビットコインが急落していることで、関連株にも売りが広がっている。ビットコインは先週の感謝祭中に回復した９万ドル台維持できずに下落。一時８万５０００ドル台まで急速に下落しており、下落スピードの方が上昇よりも早い。

　再生可能エネルギーを手掛けるカナダのカナディアン・ソーラー＜CSIQ＞が大幅高。米国による中国製品への審査強化を受け、中国子会社ＣＳＩソーラーを同社の所有下へ移転すると伝わったことが材料視。

　半導体設計ソフトのシノプシス＜SNPS＞が上昇。取引開始前にエヌビディア＜NVDA＞が同社に出資すると伝わった。同社の普通株を１株１４１．７９ドルで２０億ドル分購入する。エンジニアリングとデザインを革新するための戦略的パートナーシップ。

　モデルナ＜MRNA＞が下落。新型コロナワクチンの開発に用いたワクチン送達技術を巡り、ノースウェスタン大学が主張する３件の特許侵害訴訟の大半を却下してほしいとの申立てを連邦地裁の判事が退けた。

　韓国のｅコマース大手クーパン＜CPNG＞がＮＹ市場で下落。約３３７０万件の顧客アカウントに影響したデータ漏洩を巡り韓国当局の調査を受けていると伝わった。

　大麻のティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が続落。同社は先週、１０株を１株にする株式併合を発表していたが、本日の取引終了後に実施され、明日２日の取引開始時から反映される。その前の調整の動きが本日も出ている模様。

　アクセンチュア＜ACN＞が上昇。オープンＡＩとの協業を発表した。数万人規模の同社社員に企業向けのチャットＧＰＴを導入する。

コインベース＜COIN＞　259.84（-12.98　-4.76%）
ＭＡＲＡ＜MARA＞　11.52（-0.29　-2.46%）
ライオット＜RIOT＞　15.48（-0.65　-4.03%）
ストラテジー＜MSTR＞　171.42（-5.76　-3.25%）
カナディアン・ソーラー＜CSIQ＞　27.55（+0.40　+1.47%）
クーパン＜CPNG＞　26.65（-1.51　-5.36%）
モデルナ＜MRNA＞　24.16（-1.82　-7.01%）
ティルレイ＜TLRY＞　0.78（-0.03　-3.76%）
シノプシス＜SNPS＞　438.29（+20.28　+4.85%）
アクセンチュア＜ACN＞　257.43（+7.43　+2.97%）

アップル＜AAPL＞　283.10（+4.25　+1.52%）
マイクロソフト＜MSFT＞　486.74（-5.27　-1.07%）
アマゾン＜AMZN＞　233.88（+0.66　+0.28%）
アルファベットC＜GOOG＞　315.12（-5.00　-1.56%）
アルファベットA＜GOOGL＞　314.89（-5.29　-1.65%）
テスラ＜TSLA＞　430.14（-0.03　-0.01%）
エヌビディア＜NVDA＞　179.92（+2.92　+1.65%）
メタ＜META＞　640.87（-7.08　-1.09%）
ＡＭＤ＜AMD＞　219.76（+2.23　+1.03%）
イーライリリー＜LLY＞　1057.89（-17.58　-1.63%）

