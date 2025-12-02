米１０年債利回り上昇 社債発行の急増と各国国債の下落＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 社債発行の急増と各国国債の下落＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.532（+0.043）

米10年債 4.088（+0.075）

米30年債 4.740（+0.077）

期待インフレ率 2.247（+0.012）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。企業の社債発行の急増と各国国債の下落（利回り上昇）売りが重なり、１２月初日に米国債は大きく下落し、利回りは上昇した。メルクが多数の社債発行の中で最大規模の起債を予定しており、米国債利回りは約１週間ぶりの高水準となった。



さらに、来週にＦＲＢの利下げが確実視される一方、長期債利回りはインフレ期待に押し上げられ、逆風が強まっている。



２－１０年債の利回り格差は+５６（前営業日：+５２）にスティープ化。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

