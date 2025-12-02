講釈師（講談師の前身）・馬場文耕を主人公とした初の時代小説『暦のしずく』を上梓した沢木耕太郎氏と、幅広い世代から人気を集める講談師・神田伯山氏。初対面となるふたりが、講談の世界について語り合った。

【画像】初顔合わせとなる沢木耕太郎さん、神田伯山さん

講談が宝の山に見えた

沢木 こう言ってはなんだけど伯山さんが出てくる前、講談界は相当、分が悪い世界だったという気がする。話芸の道に入るとき、講談以外にも選択肢はあったはずなのに、なぜ講談を選んだんですか？



神田伯山さん（左）と沢木耕太郎さん Ⓒ文藝春秋

伯山 10代の頃に講談の会に行った時、「あ、これ滅びるな」って分かったんです。なにせ僕以外のお客さんは、ほとんどお爺さん。分が悪いどころか、この先はぺんぺん草も生えていない。未来があるとは到底思えなかったわけです。でもそれに対して僕は、どんどん講談を好きになっていきました。それで生意気にも「もっと、こうすればいいのに」とか、「もっと若い男で生意気な奴がでてこないかな」とか、あれこれ考えながら聞いていた時、「あれ？ これは俺がやったほうがいいんじゃないか？」と思ってしまった。人前に出てしゃべったこともないのに。若いって面白いですよね。

沢木 そこが自分の生きる場所だと思いこんでしまった。

伯山 並べるのはおこがましいですが、沢木さんが『深夜特急』で、眼を覚ました時に「ぐずぐずしてはいられない」と思って旅に出た、あの感じに近いかもしれません。

それからまず、神保町で古本を探したり、図書館で片っ端から講談のCDをMDに4倍速でダビングしたりして資料をかき集めた。そうすると古典落語は約500席しかないのに、講談は4500席以上もあることがわかったんですね。僕にはそれが宝の山に見えました。もう誰にも頼まれていないのに使命感というか、自分で集めた情報が、自分の背中をどんどん押すんですよ。

沢木 面白いですね。

伯山 この時点では、ひたすら本を読んだりして経験値を貯めているだけ。一歩も動いていない。でも、「俺は講談師になるべきだ」と思い込んでいる。今思えば、危険な思想家のようになっていた（笑）。

沢木 元から、話すことは得意でしたか？

伯山 特別な能力があるとは、まったく思わないですが、小学校の時の音読でたまたま詰まらずに読めて、先生に「上手だね、読むの」と言われたことは覚えていますね。勉強で褒められる生徒ではなかったので、唯一褒められたと記憶してます。

師匠の芸は「ぽかぽかする」

沢木 そういう小さいけれど大きな原体験があるんですね。これまで伯山さんの動画を観ていると、シャープでメリハリのきいた話し方をする、まさに講談のために生まれたような方だと思っていた。でも、今日お会いしてみたら「落語家にもなれただろうな」と思えるような柔らかさもある。自分でもそう思いません？

伯山 落語には講釈発祥の演目も多くて、同じ演目をやることも多いんですよ。なので分かりますが、上手いか下手かは別として出来はしたでしょうけど、逆に言えば、落語家さんも講談はできる。結局のところ、落語をやることに僕自身そこまで魅力を感じなかった。講談師になることが夢だったんですね。仮に落語家に弟子入りするなら談志師匠だったんですが、私が志願する頃には、すでにご病気もされていて。

沢木 弟子入りできなかった。

伯山 そんな時、現在の師匠である、神田松鯉（しょうり）の講談を聞いていて感動したんですよ。ぽかぽかする芸なんです。立川談志の良いときの芸は、若者が叩きつけられ震え上がるような芸。帰り道に「あぁ」と肩を落としてしまうくらいの芸をする。それが、松鯉の芸は温泉みたいで、「毎日一緒にいたい」と思ってしまった。それでいて極悪人の話をする時の震えるような凄さ。今、師匠は83歳ですが、いまだに圧倒的な講談師です。

沢木 客席で聞いていても、それが分かったんですね。

伯山 分かりました。「富士山は遠くで見ていた方がいい」という言葉がありますよね。近づくとゴミが結構あるという。でも、松鯉は講談に出て来る人格者のような良い人そのまま。意識的にリンクさせているのかもしれないですけど（笑）。ずっといい距離感で、憧れ続けていられる存在です。

沢木 ということは、その選択は大正解だったわけだ。

