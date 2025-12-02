12月3日（水）よる10時〜第9話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

こたけ正義感の第9話ゲスト出演が決定！こたけが演じるのは八神製薬の顧問弁護士・保坂役。

誘拐グループの1人、山口健二（結木滉星）を追う小宮山拓（松尾諭）と田端春輝（日高由起刀）は、過去の八神製薬に関わる訴訟に山口が絡んでいたかどうかを調べるため、八神製薬秘書の藤颯太（田中俊介）から紹介された顧問弁護士の保坂の元を訪ねる。すると保坂の元にあった資料から、山口が過去に八神製薬を相手取り訴訟を起こしていたことがわかる…という重要なシーン。法律や訴訟に関する専門用語が多く、さらに長文のセリフが続く難しい役どころだが、演じるこたけはなんと演技初挑戦！

しかし、普段の漫談で培われた抜群の表現力でこの難役を見事に演じ、長いセリフを伴うお芝居ではこたけの演技後に現場からは感嘆の声が上がった。“実際の弁護士が演じる弁護士役”という、数多あるドラマの中でもなかなか見られない“奇跡の出演”をお見逃しなく！

第9話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

こたけは、お笑い芸人でありながら東京弁護士会に所属する現役弁護士。まさに“二刀流”で活躍中だ。法律や法廷、弁護士業を絡めたネタや漫談を得意とし、2024年ABCお笑いグランプリ、2025年R-1グランプリ、2025年ワタナベお笑いNo.1決定戦で準決勝まで勝ち残るなどのキャリアを持つ実力派ピン芸人。2022年3月からはYouTubeチャンネル「こたけ正義感のギルティーチャンネル」でも活動、登録者数は30万人を超える。2024年12月に開催された単独ライブ『弁論』は、その後YouTubeにて無料公開され大きな話題に。「袴田事件」を題材にした60分間の漫談は圧巻の話術と構成でSNSでは称賛の声があがり、多くの人の心をつかんだ。

■こたけ正義感 コメント

Ｑ．今回オファーがきてどう思われましたか？

ドッキリだと思いました。「ドラマ？さすがにそんなわけないだろ！」と（笑） 実はドッキリもこれまでかけられたことがなくて、完全にドッキリだと思いました。

Ｑ．お芝居は初めてでしょうか。

初めてですね。バラエティー番組でコントをしたことがあるぐらいで、本当のドラマというのはもちろん初めてでした。

Ｑ．ドラマの撮影現場でお芝居してみてどうでしたか？

まずスタッフさんの数が多すぎてびっくりしました！「部外者が何人か混ざっていても分からんのちゃうか？」というぐらい人がたくさんいました（笑） バラエティーの現場ではこんなに人がいることがまずないので、本当にびっくりしました。カメラもかっこよくてすごかったですね。そして現場の空気がすごく和やかで優しくて。もっとヒリヒリしているのかと想像していたので驚きました。

Ｑ．実際に台詞のあるお芝居をやってみていかがでしょうか？

台本をもらってから毎日練習していたんですけど、いざ本番となると難しかったですね。自分がどのぐらい上手くできているのか、どのぐらいできていないのかも分からずに、ただただやったという感じですね。長いセリフをつらつらと言うので、それを覚えるのには苦労しましたが、頂いたセリフは弁護士としての言葉遣いが正しかったのでそこはすぐ覚えられました。OAを見るのがドキドキで、恥ずかしいですけど、楽しみでもあります。

Ｑ．イメージ通りの弁護士を演じられましたか？

そうですね。だいぶカッコいい弁護士をイメージしてやったので、それはできたんじゃないかと思います！

役柄として自分が弁護士を演じたらどうなるのかがさっぱり分からなくて（笑） 変な弁護士の知り合いなら周りにいっぱいいますけど、かっちりした人が仕事でどうしゃべるか、ちょっと忘れていましたね。「弁護士とはどんな感じだったか」を必死に考えました（笑）

Ｑ．今後も俳優業にご興味はありますか？

ドラマの現場がこんなに楽しいということを知れたので、今後もお仕事として頂けたらすごく嬉しいですね。何の役でも！爆弾魔でもなんでも演じたいです！（笑）

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ