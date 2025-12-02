篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』のティザー映像を初公開！

ティザー映像URL：https://youtu.be/nRTFDFXCqe8

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

ティザー映像には、張り詰めた静けさを漂わせるこずえ、まなざしの奥に孤独を宿した怜治、何かを見透かすような視線の佐伯が次々と映し出され、不穏な物語の気配が立ち上がる。

「彼女はなぜ道を踏み外したのか？」

規律に従って生きてきたこずえが、揺らぎ、迷い、そして一線を超え解き放たれ“悪女”へと変貌していく――その始まりを象徴する映像となっている。

また、ティザー映像の解禁を記念して、本日12月2日（火）18時から番組公式X（@punchdrunk_ntv）では、番組ロゴデザインをあしらったオリジナルギフトカード3,000円分が100名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

▼応募方法

1.番組公式Xアカウント（@punchdrunk_ntv）をフォロー

2.キャンペーン投稿を引用リポストし、ハッシュタグ「#パンチドランクウーマン」とともにティザー映像の感想や応援コメントを投稿

※詳細は本日12月2日（火）17:30に番組公式ホームページにて公開

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

ついに禁断の三角関係が動き出します。篠原涼子さん演じる女刑務官・こずえ、ジェシーさん演じる殺人犯・怜治、藤木さん演じる刑事・佐伯、3人の視線が行き交うティザーPRは、波乱のドラマの幕開けとなっています。サスペンスとラブストーリーの融合、3人の複雑な関係を象徴するような映像になっています。

閉ざされたような白黒の世界から、こずえが解き放たれて彩りの世界へ――物語全体を表すような構成にも注目していただきたいです。

ドラマ本編の映像が到着するまで、このティザーPRでパンチドランク・ウーマンの世界観をぜひお楽しみください！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

