「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、ブランド初の美容液コンシーラー「ブラーリング マイクロコレクティング コンシーラー」（全4色、各6270円）を2026年1月1日に発売する。同日、2024年に発売した「リセット セッティング パウダー」（1万4300円）が復活。さらに人気のクッションファンデーションの限定デザイン（SPF50+ PA+++、2色、各1万1330円）も登場。なお2025年12月26日から、プラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアで先行販売する。

【画像をもっと見る】

コンシーラーは、美肌フィルターをかけたような肌を演出し、使うたびに美しい肌へと導く。細かなパールが肌の上で微結晶化して自然な光を取り入れ、その光を拡散させることにより、ソフトフォーカス効果を発揮。気になる箇所をぼかしてカバーする。重ねて塗布することによってカバー力をコントロールすることも可能。カラーは、プラダのファンデーションに自然に溶け込むために作られた、「LN2」「LN3」「LW3」「MN5」の４色展開。

リセット セッティング パウダーは2024年に数量限定で登場し完売したアイテム。すべての肌のスキンタイプやトーンに合うように設計した透明のパウダーで、クリームからパウダーに代わるテクスチャーを採用、しっとり感を与えながらさらりとした使用感を実現した。また、ソフトフォーカス効果で毛穴や色ムラを目立たなくし、まるで素肌が美しくなったかのような自然に均一な仕上がりをもたらす。

クッションファンデーションの限定デザインは、ブランドのシグネチャーカラーの1つであるライトブルーで登場する。また既存クッションファンデと同様に、ブランドを代表するファブリックのひとつであるRe-Nylon を採用した。カラーは、クールベースの明るい「LC5」と、ニュートラルベースの標準的な「LN10」の2色。

◼️プラダ ビューティ：公式オンラインストア