落語家・初代林家三平さんの生誕100年を祝うイベント『第8回 江戸まちたいとう芸楽祭 昭和の爆笑王 初代林家三平生誕100年祭』が開催。息子の二代林家三平さん（54）や林家ペーさん（84）らが登場し、初代への思いを明かしました。

■父の代名詞・リズム落語『よしこさん』を披露

三平さんは公演で父の代名詞・リズム落語の『よしこさん』を披露。父が授業参観に来たエピソードなどを交えながら、会場を沸かせました。

■「だんだん似てきたよね」公演を見た林家ペーの言葉

ギター漫談で公演を沸かし、ギターを始めたきっかけなどを語った林家ペーさんは、公演終了後、三平さんのリズム落語を見て「だんだん（父に）似てきたよね」とコメント。「今、歌を聴いてて、師匠をほうふつさせたね。時々あなたの一挙一動、今の感じも似てるよ。私が言うから間違いない」と太鼓判を押しました。

■「重責がひしひしと」亡くなった父と同じ54歳を迎え

三平さんは亡くなった父と同じ54歳を迎えたことについて「私の子供が、私が45（歳）の時に生まれて。父が45（歳）の時に私が生まれてるんですよ。父は私の年でいうと、今年の9月20日に亡くなっているんです。そこから私の人生は続いているわけですから、父からバトンを受け取ったような気持ちなんですよ。それをまた次の世代に渡していかなきゃいけないっていう重責を今ひしひしと感じてます」とコメント。

また、“今、父と会話できるとしたら”という質問をされると「“俺、古典落語できるかな？”って聞いてみたいですね」と回答。さらに「親子会はやりたかったですね。夢でしたから」と長年の変わらない気持ちを笑顔で伝えました。