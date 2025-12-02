日本学生陸上競技連合は1日、今年で13回目を迎える 全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝)の出場24チームが発表しました。

10月に行われた全日本大学女子駅伝の上位12校と、7名の5000mタイムを合算したチーム記録(10校)によって22校の出場が決定。これに全日本大学選抜と静岡県学生選抜を加えた全24チームが富士山のふもとを走り抜けます。

全日本を25年ぶりに制した城西大学。これまで12回開催された富士山女子駅伝は、名城大学と立命館大学がともに6度ずつ優勝を分け合う中、城西大学の初制覇に期待が集まります。また昨年2位の大東文化大学は、過去5度の2位を記録。さらに今年の全日本では最終区間で逆転され、16秒差の2位に終わっており、リベンジの舞台となるのでしょうか。

さらに、駿河台大は5000mの持ちタイム6位で出場が確定。関東の予選会を突破して初めて出場した全日本に続き、富士山女子駅伝でも初出場となりました。

【出場校一覧】

▽全日本上位12大学

城西大学(関東)

大東文化大学(関東)

名城大学(東海)

東北福祉大学(東北)

立命館大学(関西)

大阪学院大学(関西)

筑波大学(関東)

福岡大学(九州)

順天堂大学(関東)

日本体育大学(関東)

玉川大学(関東)

帝京科学大(関東)

▽5000m7名のチーム記録による10大学

拓殖大学(関東)

東洋大学(関東)

大阪芸術大学(関西)

中央大学(関東)

京都産業大学(関西)

駿河台大学(関東)

東京農業大学(関東)

関西大学(関西)

神戸学院大学(関西)

関西外国語大学(関西)

▽選抜チーム全日本大学選抜静岡県学生選抜