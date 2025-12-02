【富士山女子駅伝】出場24チームが決定 全日本Vの城西大学が初優勝狙う 駿河台大学が全日本に続き“初出場”つかむ
日本学生陸上競技連合は1日、今年で13回目を迎える 全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝)の出場24チームが発表しました。
10月に行われた全日本大学女子駅伝の上位12校と、7名の5000mタイムを合算したチーム記録(10校)によって22校の出場が決定。これに全日本大学選抜と静岡県学生選抜を加えた全24チームが富士山のふもとを走り抜けます。
全日本を25年ぶりに制した城西大学。これまで12回開催された富士山女子駅伝は、名城大学と立命館大学がともに6度ずつ優勝を分け合う中、城西大学の初制覇に期待が集まります。また昨年2位の大東文化大学は、過去5度の2位を記録。さらに今年の全日本では最終区間で逆転され、16秒差の2位に終わっており、リベンジの舞台となるのでしょうか。
さらに、駿河台大は5000mの持ちタイム6位で出場が確定。関東の予選会を突破して初めて出場した全日本に続き、富士山女子駅伝でも初出場となりました。
【出場校一覧】
▽全日本上位12大学
城西大学(関東)
大東文化大学(関東)
名城大学(東海)
東北福祉大学(東北)
立命館大学(関西)
大阪学院大学(関西)
筑波大学(関東)
福岡大学(九州)
順天堂大学(関東)
日本体育大学(関東)
玉川大学(関東)
帝京科学大(関東)
▽5000m7名のチーム記録による10大学
拓殖大学(関東)
東洋大学(関東)
大阪芸術大学(関西)
中央大学(関東)
京都産業大学(関西)
駿河台大学(関東)
東京農業大学(関東)
関西大学(関西)
神戸学院大学(関西)
関西外国語大学(関西)
全日本大学選抜
静岡県学生選抜