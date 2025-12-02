¥·¥Ö¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤¬¥½¥ì¥ë¤Èºî¤Ã¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¦¥¨¥¢¡õ¥·¥å¡¼¥º
Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ý¤Á¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤ÉÊÉº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¥·¥Ö¤µºÝÎ©¤ÄÉð¹ü¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉ®Æ¬³ô¡¢¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï1894Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ³¡¹¤ÈÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ç¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾ÉÊÂ·¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¡£1999Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¾æ´¶¤¬¸½Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤ÎÃæ¤ÇNo.1¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÏ·ÊÞ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥½¥ì¥ë¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡ß¥½¥ì¥ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È ¥À¥¦¥ó ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¡Ê11Ëü7700±ß¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹¥È¥é¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤Î¼Á¼Â¹ä·ò¤µ¤Ë¥½¥ì¥ë¤¬»ý¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È¥À¥¦¥ó»ÅÍÍ¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤é¤·¤¤¥·¥Ö¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¥É¥é¥¤¥ï¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ã¥È¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥À¥¦¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÉõÆþ¡£ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÈÊÝ²¹À¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤ì¤é¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥À¥¦¥ó¤Ïº£Åß³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¥·¥Ö¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¶¦Â¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥ì¥ë¤¬¤³¤Î½©Åß¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHorizon¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¤¬3¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡ß¥½¥ì¥ë¡ÖCallsign Horizon Low GTX¡×¡Ê3Ëü6300±ß¡Ë
¥¹¥Î¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ö¥«¥ê¥Ö¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥Ã¥È¥®¥¢¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤â¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÅëºÜ¤Ç¿å¤Ë¶¯¤¯¡¢¥Ó¥Ö¥é¥à¥½¡¼¥ë¤Ç·ÚÎÌÀ¤äËÉ³êÀ¤â¹â¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤ä»³¤¬Â¿¤¤¥«¥Ê¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡ß¥½¥ì¥ë¡ÖDaystorm Horizon GTX¡×¡Ê4Ëü9500±ß¡Ë
3ÂÃæ2Â¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¡¢1Â¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¤É¤ì¤â¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤´¶¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ä¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡£
¢¥¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡ß¥½¥ì¥ë¡ÖCaribou Horizon GTX¡×¡Ê6Ëü500±ß¡Ë
¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµá¤á¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤«¤é¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¥¿¥Õ¤ËÍú¤±¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥½¥ì¥ë¡£¤½¤ÎÎ¾Íº¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Çºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¢¤Ë¤·¤í¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤·¤í¤É¤ì¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Î¼çÌò¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤ì¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
